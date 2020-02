Der rassistisch motivierte Angriff mit neun Toten im hessischen Hanau hat bundesweit Entsetzen ausgelöst. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat nach der Gewalttat an den Zusammenhalt in der Gesellschaft appelliert. In diesen schweren Stunden sei es wichtig, ein Zeichen der Solidarität und Rücksichtnahme zu setzen. "Wir laufen nicht auseinander. Wir trauern, wir nehmen Anteil und wir sehen, dass wir eins sind in unserer Trauer und einig gegen Hass, Rassismus und Gewalt." Der mutmaßliche Täter, ein 43-jähriger Deutscher, hatte in zwei Shisha-Bars das Feuer eröffnet. Dabei wurde auch Muhammed verletzt. "Der Mann kam rein und tötete alle. Er kam zu uns. Er schoss jedem, den er sah, direkt in den Kopf. Er legte sich hin und schoss dann auf uns alle. Ich versteckte mich hinter einer Wand. Dabei schoss er mir in den Arm. Ich lag irgendwann auf jemandem. Jemand lag dann auf mir, und jemand anderes wieder auf ihm. Wir wurden zu einem Haufen." Der mutmaßliche Täter Tobias R. wurde später in einem Wohnhaus tot neben der Leiche seiner 72 Jahre alten Mutter aufgefunden. Er hinterließ eine Videobotschaft und ein Bekennerschreiben. Der Generalbundesanwalt übernahm die Ermittlungen und sprach am Donnerstag von einer "zutiefst rassistischen Gesinnung" des Mannes.