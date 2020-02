Nach den Anschlägen von Hanau war der Schock im Schützenverein Diana am Donnerstag groß. Hier war Tobias R. offenbar Mitglied. Vorstandsmitglied Reiner Burg: "Ich selbst kenne ihn persönlich nicht. Als ich die Nachrichten gehört habe, habe ich erst einmal vermutet, da Hanau ja auch in engem Zusammenhang zu unserem Stand steht, schaust mal nach, ob du mit den vorhandenen Daten irgendwas eruieren kannst. Konnte ich zunächst nicht, weil er nach meinen Erkenntnissen wohl in München war. Wir sind vom kompletten Vorstand her natürlich betroffen, tief betroffen und ... ich weiß nicht, was ich dazu sagen kann. [...] Aber im Moment sind wir auch von den Ergebnissen oder von den Ereignissen geplättet. Bis jetzt waren ja, wenn diese Nachrichten kamen, das immer relativ weit weg. Aber, es hat uns erwischt. [...] Das wird man letztendlich nicht abschließend abstellen können. Die Schützen werden regelmäßig kontrolliert, oft wird kontrolliert. Hinter die Stirn schauen kann keiner. Und man kann nur versuchen, möglichst alle Vorgaben zu erfüllen. Und, ja."