Der ehemalige Hollywood-Mogul Harvey Weinstein könnte sich noch am Freitag der Polizei stellen. Dies berichtete die New York Times unter Berufung auf Strafverfolgungsbehörden. Hintergrund sind Missbrauchsvorwürfe gegen den früheren Filmproduzenten, der einst zu den einflussreichsten Persönlichkeiten in Hollywood zählte. Er wird von mehr als 70 Frauen beschuldigt, sie vergewaltigt oder sexuell bedrängt zu haben. Medienberichten zufolge soll zunächst in mindestens einem Fall Anklage erhoben werden. Demnach sagte eine Schauspielerin aus, Weinstein habe sie zu Sex gezwungen. Im vergangenen Monat hatte Schauspielerin Ashley Judd Weinstein angezeigt, weil er ihr eine Rolle im Kinofilm "Herr der Ringe" verweigert haben soll, nachdem sie sexuelle Avancen zurückgewiesen hatte. Zu den Dutzenden Schauspielerinnen, die Weinstein öffentlich angeklagt haben, zählen etwa Gwyneth Paltrow, Uma Thurman oder Angelina Jolie. Weinstein weist die Vorwürfe zurück. Er habe mit niemandem nicht-einvernehmlichen Sex gehabt. Die Vorfälle haben weltweit eine Debatte über Missbrauch im Showgeschäft und anderen Branchen ausgelöst. Weinsteins Unternehmen musste im März Insolvenzantrag stellen und soll verkauft werden. Die New Yorker Generalstaatsanwaltschaft machte deutlich, dass im Falle einer Veräußerung ausreichend Mittel zur Verfügung stehen müssten, um die mutmaßlichen Opfer Weinsteins zu entschädigen und Beschäftigte zu schützen.