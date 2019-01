Fahndungserfolg für die Polizei von Houston: Eine Woche nachdem ein Unbekannter in der texanischen Stadt Schüsse auf eine Mutter und ihre vier Kinder abgefeuert und die siebenjährige Jazmine Barnes tödlich getroffen hatte, haben die Ermittler einen Verdächtigen festgenommen. Wie US-Medien übereinstimmend berichten, handelt es sich um einen 20-jährigen Mann, der gestanden habe, an der Schießerei beteiligt gewesen zu sein.

Jazmine war am Sonntag vergangener Woche mit ihren drei Schwestern und ihrer Mutter auf dem Rückweg von einem Walmart in der Stadt. Als sie in ihrem Auto gerade vom Parkplatz fahren wollten, fuhr ein roter Pickup-Truck neben ihren Wagen und eröffnete das Feuer. Jazmine, die auf der Rückbank saß, wurde im Kopf getroffen und starb. Ihre Mutter traf eine Kugel in die Hüfte.

Der Tod des kleinen Mädchens hat ganz Houston aufgewühlt

Der Tod des kleinen Mädchens hatte die ganze Stadt aufgewühlt. Bürgerrechtsaktivisten und die Mutter vermuteten schnell ein rassistisches Motiv hinter der Tat, weil die Opfer schwarz sind und die älteste Schwester von Jazmine einen weißen Mann mit Bart um 40 Jahre alt gesehen haben wollte. Nach der Beschreibung wurde ein Phantombild angefertigt. Befeuert wurde die Rassismus-Theorie dadurch, dass es vor anderthalb Jahren einen ähnlichen Fall gegeben hatte. Damals waren ein junger Schwarzer und seine Großmutter ebenfalls während einer Autofahrt auf demselben Highway beschossen worden. Beide Opfer hatten schwer verletzt überlebt. Der Schütze war nie gefasst worden. Die Vermutung lag nahe, dass er jetzt wieder zugeschlagen hatte.

Aktivisten hielten am Samstag eine Bürgerkundgebung ab. Innerhalb einer Woche konnten sie die Belohnung, die auf den Täter ausgesetzt war, durch Spenden von 35.000 Dollar auf 100.000 anheben. Finanzielle Hilfe ging auch direkt an die Familie, um Jazmine eine angemessene Beerdigung zu ermöglichen. Das ganze Land nahm Anteil.

Dem Verdächtigen kam die Polizei schließlich laut eigener Aussage durch einen Tip auf die Spur. Einer der Bürgerrechtsaktivisten hatte eine anonyme E-Mail erhalten und sie an die Ermittler weitergeleitet. Die Festnahme des Verdächtigen sorgte für eine Wende. Bei dem Geständigen handelt sich nicht um einen Weißen mit Bart, sondern um einen jungen Schwarzen mit Namen Eric Black jr. Der Weiße mit Bart existiert ebenfalls. Er ist aber lediglich eine Zeuge der Tat gewesen.

Es gibt offenbar einen zweiten Täter

Allerdings gehen die Ermittler von einem weiteren Täter aus. Denn Eric Black jr. hat in seiner Vernehmung ausgesagt, dass nicht er, sondern ein Beifahrer die Schüsse auf den Wagen der Familie abgegeben habe, er selbst habe nur am Steuer gesessen. Der Schütze soll ebenfalls ein Schwarzer sein und Larry Wooddruff heißen. Ein Mann mit gleichem Namen sitzt seit Samstag wegen eines Drogendeliktes in Haft. Ob es sich um den Beifahrer handelt, wird derzeit untersucht. Black hat ebenfalls gestanden, wo die Mordwaffe, eine Neun-Millimeter-Handfeuerwaffe, zu finden war.

Die bisherigen Ermittlungsergebnisse scheinen auch die ursprüngliche Annahme der Polizei zu bestätigen, dass Jazmine Opfer einer tragischen Verwechslung geworden ist. Dafür spricht eine Aussage Blacks. Demnach haben die mutmaßlichen Killer erst aus den Nachrichten erfahren, dass sie ein kleines Mädchen erschossen haben. Am Montag soll Black wegen Mordes angeklagt werden, auch wenn er nur der Fahrer gewesen sein sollte. Das erlaubt ein umstrittenes texanisches Gesetz, weil das Opfer unter zehn Jahre alt ist. Das könnte die Todesstrafe zu Folge haben.

Quellen: "CNN" , "BBC", "Houston Chronicle"