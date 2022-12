Die Polizei sperrte den Tatort in Illerkirchberg bei Ulm weiträumig ab

von Daniel Wüstenberg Nach dem Angriff auf zwei 13- und 14-Jährige in Illerkirchberg bei Ulm ist eine der Jugendlichen im Krankenhaus gestorben. Vieles in dem Fall ist noch unklar.

Eines der in Illerkirchberg bei Ulm mutmaßlich von einem Mann angegriffenen Mädchen ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Ein Sprecher des Polizepräsidiums Ulm bestätigte dem stern am Montagnachmittag einen entsprechenden Bericht der "Südwestpresse" .

Mädchen auf Schulweg in Illerkirchberg attackiert

Die 14-Jährige und eine Schulkameradin wurden nach bisherigen Erkenntnissen am Morgen auf dem Weg zur Schule auf offener Straße von einem Mann attackiert und schwer verletzt. Beide kamen ins Krankenhaus. Wenig später nahm die Polizei einen Mann und zwei weitere Männer in einem Wohnhaus in der Nähe des Tatorts fest (lesen Sie hier mehr dazu). Auch ein Spezialeinsatzkommando war im Einsatz. Die Verdächtigen sollten befragt werden. Zu ihrer Identität war zunächst nichts bekannt.

Vier Menschen getötet Die unfassbare Tat von Potsdam und der Tag danach – eine Stadt sucht nach Antworten 1 von 15 Zurück Weiter 1 von 15 Zurück Weiter Am Mittwochabend gegen 21 Uhr wird die Potsdamer Polizei alarmiert. Es soll Tote geben – in einem Wohnheim für behinderte Menschen im Stadtteil Babelsberg. Im Inneren des Thusnelda-von-Saldern-Haus der diakonischen Einrichtung Oberlinhaus machen die Beamten die furchtbare Entdeckung. Der Polizeibericht stellt nüchtern fest: "In verschiedenen Krankenzimmern einer Station wurden insgesamt vier Menschen mit tödlichen Verletzungen und eine weitere schwer verletzte Person aufgefunden." Mehr

Auch was sich gegen 7.30 Uhr genau in der Gemeinde südlich von Ulm mit ihren knapp 5000 Einwohnerinnen und Einwohnern zugetragen hat, blieb vorerst weitgehend unklar. Die Polizei gab nur wenige Details zu dem Fall heraus. "Wir haben noch keine weiteren Informationen", sagte der Sprecher. Er kündigte eine Mitteilung für den Verlauf des Montags an.

Der Angriff löste Entsetzen in Illerkirchberg aus. Die Gemeinde stehe unter Schock, so Bürgermeister Markus Häußler laut Südwestrundfunk. Man werde den betroffenen Familien zur Seite stehen.

Hinweis der Redaktion: Dieser Artikel wurde nach seiner Erstveröffentlichung aktualisiert.

Quellen: Polizeipräsidium Ulm, "Südwestpresse", Südwestrundfunk, Nachrichtenagentur DPA