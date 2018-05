Eine Lettin wollte in Indien ihre Depressionen behandeln lassen – doch dazu kam es leider nie. Sie wurde überfallen, vergewaltigt, geköpft und in einem Wald aufgehängt. Die 33-jährige Liga Skromane war zusammen mit ihrer Schwester nach Kerala gereist – einem Bundesstaat an der tropischen Küste Indiens. Auf dem Weg zum Strand wurde Skromane von zwei Männern überfallen und unter Drogen gesetzt, wie der indischen Sender NDTV berichtete Anschließend hätten die Angreifer die Frau vergewaltigt. Als sie Widerstand leistete hätten die Männer die 33-Jährige ermordet und geköpft. Ihr furchtbar zugerichteter Körper wurde dem Bericht zufolge Ende April in der Nähe eines Mangrovenwaldes in Thiruvallam entdeckt. Laut NDTV nahm die Polizei zehn Tage nach dem Fund der Leiche zwei Verdächtige fest. Es soll sich um Drogenhändler handeln.