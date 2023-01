Sehen Sie im Video: Direkt aus der Privatklinik: Hier wird Italiens meistgesuchter Mafiaboss abgeführt.









STORY: Die italienische Polizei hat den meistgesuchten Mafiaboss des Landes verhaftet. Einsatzkräfte stürmten ein Privatkrankenhaus in der sizilianischen Hauptstadt Palermo, wo sich Matteo Messina Denaro behandeln ließ. Er war seit drei Jahrzehnten auf der Flucht. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ist Denaro ein Boss der sizilianischen Cosa Nostra. Sie macht den Paten für zahlreiche Morde in den 90er Jahren verantwortlich oder mitverantwortlich, darunter die Attentate auf die Anti-Mafia-Staatsanwälte Giovanni Falcone und Paolo Borsellino. Für die beiden Anschläge wurde Denaro in Abwesenheit zu lebenslanger Haft verurteilt. Zudem droht ihm lebenslang Gefängnis für seine Rolle bei Bombenanschlägen in Florenz, Rom und Mailand, bei denen zehn Menschen ums Leben kamen. Die Polizei hatte im September erklärt, Denaro habe trotz seines Untertauchens immer noch Einfluss auf die Mafia in der Region um die westsizilianische Stadt Trapani.

Mehr