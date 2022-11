Das Urteil im Berufungsprozess gegen Jérôme Boateng ist gefallen. Der Fußball-Weltmeister erhielt eine Geldstrafe wegen Körperverletzung.

Im Körperverletzungs-Prozess vor dem Landgericht München I ist Fußball-Weltmeister Jérôme Boateng zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 10.000 Euro, also insgesamt 1,2 Millionen Euro, verurteilt worden. Damit wäre der 34-Jährige vorbestraft.

Der Fußball-Weltmeister von 2014 war angeklagt, weil er 2018 seine damalige Partnerin, die in dem Verfahren als Nebenklägerin auftritt, in einem Karibik-Urlaub beleidigt, geschlagen und verletzt haben soll. "Für uns ist der Sachverhalt mehr als nachgewiesen", sagte Richter Andreas Forstner am letzten Prozesstag. Verurteilt wurde Boateng in zwei Fällen wegen Körperverletzung

Verteidigung von Jérôme Boateng forderte Freispruch

Die Staatanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer wegen gefährlicher Körperverletzung, vorsätzlicher Körperverletzung und Beleidigung eine Freiheitsstrafe von anderthalb Jahren auf Bewährung sowie eine Geldauflage von 1,5 Millionen Euro gefordert. Boatengs Verteidigung plädierte für einen Freispruch.

Zum 70. Geburtstag Das pralle Leben des Uli Hoeneß in Bildern 1 von 14 Zurück Weiter Zurück Weiter Uli Hoeneß (l.) und Franz Beckenbauer nach dem Sieg im WM-Finale 1974 gegen die Niederlande im Münchner Olympiastadion. Zwei Jahre zuvor war er schon im zarten Alter von 20 Jahre Europameister geworden. Mehr

Boateng war im vergangenen Jahr vom Amtsgericht München zu einer Geldstrafe von 1,8 Millionen Euro verurteilt worden. Der 34-Jährige sowie die Staatsanwaltschaft legten Rechtsmittel ein – daraufhin war vor dem Landgericht erneut verhandelt worden. Auch nach dessen Urteil sind erneut Rechtsmittel möglich.

Hinweis der Redaktion: Dieser Artikel wurde nach seiner Erstveröffentlichung aktualisiert.

Quelle: Nachrichtenagentur DPA