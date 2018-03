Berlin, Lünen, Kandel und zuletzt Flensburg - blutige und tödliche Messerattacken haben in den vergangenen Monaten immer wieder die Republik erschüttert. Den Taten gemeinsam: Unter Tatverdacht stehen jeweils junge Männer, zum Teil Jugendliche.

Den Taten ebenfall gemeinsam: Im Anschluss kochte die Diskussion über Jugendgewalt in Deutschland hoch, die Fälle riefen in regionalen und überregionalen Medien ein breites Echo hervor und in den sozialen Netzwerken machten sich Empörung und Besorgnis breit: Sind Jugendliche in den letzten Jahr immer krimineller geworden? Sitzt das Messer lockerer als früher? Steigt die Jugendgewalt?

Info Messerattacken durch Jugendliche Jörn Hartwich Ob immer häufiger das Messer gezückt wird, geht aus den Statistiken nicht hervor. Berlin ist das einzige Bundesland, das seit einigen Jahren das "Tatmittel Messer" explizit in seiner Kriminalitätsstatistik verzeichnet. Danach sank in Berlin die Anzahl der Jugendlichen und Heranwachsenden, die verdächtigt wurde, mit einem Messer Straftaten gegen das Leben, Sexualdelikte und Rohheitsdelikte begangen zu haben von 458 im Jahr 2010 bis auf 352 im Jahr 2014; erst 2015 (413 Verdächtige) und 2016 (429) wurde ein Anstieg verzeichnet. Die Zahl der Tötungsdelikte mit einem Messer in der Haupstadt ist im selben Zeitraum von 63 auf 26 deutlich gesunken. Auf die übrigen Bundesländer lassen sich die Zahlen nicht übertragen.

Die Zahlen und Statistiken widersprechen dem Bild einer immer krimineller und gewalttätiger gewordenen Jugend. Insgesamt ermittelten die Behörden 2016 rund 2,3 Millionen Tatverdächtige zu Straftaten, davon waren gut 440.000 Jugendliche und Heranwachsende im Alter von 14 bis unter 21. Das entspricht einem Anteil von knapp 19 Prozent an allen Verdächtigen. Der Blick auf die Polizeilichen Kriminalitätsstatistiken des Bundeskriminalamtes der vergangenen Jahre zeigt: Der Anteil Jugendlicher oder Heranwachsender an allen Verdächtigen ist weitgehend konstant, mit zuletzt leicht rückläufiger Tendenz.

Jahr Anteil an allen Verdächtigen Anzahl Tatverdächtige zwischen 14 und 21 Jahren 2010 20,8 % 448.307 2011 19,9 % 419.227 2012 19 % 396.512 2013 18,1 % 378.875 2014 17,8 % 382.641 2015 19 % 449.451 2016 18,7 % 441.890

Zum Vergleich: Der Anteil dieser Altersgruppe an der Gesamtbevölkerung beträgt derzeit etwa sieben Prozent - das bedeutet: Unter den Verdächtigen sind 14- bis 20-Jährige seit je her überrepräsentiert.

Auch schwere Jugendkriminalität sinkt

Auch schwere Gewalttaten junger Menschen werden immer seltener. So erklärte Kriminologe Christian Pfeiffer nach dem gewaltsamen Tod eines 14-Jährigen in Lünen im Januar, alle Statistiken zeigten, dass Tötungsdelikte von Jugendlichen extrem rückläufig seien. "Egal welche Statistik wir nehmen: Wir gelangen zu der Einschätzung, dass Tötungsdelikte durch junge Menschen eine extreme Ausnahme werden." Für diese Entwicklung gebe es stabile Hintergrundfaktoren, so Pfeiffer, der zum Beispiel auf den drastischen Rückgang des elterlichen Schlagens verwies. Ein Blick auf ausgewählte Straftaten verdeutlicht Pfeiffers Einschätzung:

Jahr Verurteilte Jugendliche und Heran- wachsende wegen Straftaten gegen das Leben ... wegen Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung ... gefährlicher Körper- verletzung 2010 145 1046 14.011 2011 110 1095 12.872 2012 105 1023 10.741 2013 88 904 8477 2014 79 917 6906 2015 26 904 6114

Quellen: Statistisches Bundesamt 2015 und 2016.

Große Aufmerksamkeit für einzelne Taten

Warum trotz der rückläufigen Fallzahlen bisweilen das Gefühl einer immer brutaleren Jugend entsteht, erklärt Kommunikationswissenschaftler Hans-Bernd Brosius von der Ludwig-Maximilians-Universität in München im stern-Interview, das Sie hier lesen können: