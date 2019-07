Razzia in der Nacht. In Kanada ist Ermittlern ein Schlag gegen die Mafia gelungen. Die Polizei nahm nach eigenen Angaben neun mutmaßliche Mitglieder eines Clans mit Wurzeln in Süditalien fest. Die Verdächtigen sollen im Raum Toronto unter anderem in Geldwäsche und illegales Glücksspiel verwickelt gewesen sein. Legale Casinos und ein Auto-Verleih sollen als Tarnung für die Geldwäsche gedient haben. In einer dreitägigen Aktion durchsuchten die Beamten fast 50 Cafés, Firmengebäude und Wohnungen. Vermögenswerte in Höhe von umgerechnet rund 24 Millionen Euro wurden beschlagnahmt, darunter Säcke voll Bargeld und fünf Ferraris. Der Polizei ging nach eigenen Angaben auch der mutmaßliche Chef der Bande, Angelo Figliomeni, ins Netz. In Italien drohen dem Verdächtigen mit dem Spitznamen "Der Bandit" 20 Jahre Gefängnis, seit rund zehn Jahren wird er per Haftbefehl gesucht.