Der am Mittwoch in Berlin unter Terrorverdacht festgenommene Magomed-Ali C. ist am Donnerstag in Karlsruhe einem Haftrichter am Bundesgerichtshof vorgeführt worden. Die Bundesanwaltschaft wirft dem 31-Jährigen vor, einen Sprengstoffanschlag vorbereitet zu haben. Er soll drei Kilogramm TATP-Sprengstoff in seiner Wohnung gelagert haben, die später bei seinem mutmaßlichen Komplizen Clement B. gefunden wurden. Der wurde im April 2017 in Frankreich festgenommen. Die deutschen Ermittler wollen auch herausfinden, ob C. mit Anis Amri in Kontakt stand, der im Dezember 2016 den Anschlag am Berliner Breitscheidplatz verübt hatte. Alle drei waren nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler regelmäßige Besucher der inzwischen geschlossenen Fussilet-Moschee in Berlin.