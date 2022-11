"Loving"

Die Hand liegt nur leicht auf der linken Schulter seines Freundes. Dieser berührt den Oberschenkel des anderen fast zufällig mit den Fingern. Und doch: Die Gesten und Blicke verraten, dass es sich hier um ein Liebespaar handelt. Das Foto entstand um 1900 in den USA. Homosexuelle Handlungen standen in den meisten Bundesstaaten unter Strafe. Dennoch waren innige Beziehungen zwischen Männern in manchen Kreisen geduldet. Der Fotoband "Loving" zeigt schwule Paare auf teilweise über 100 Jahre alten Fotos. Ein Triumph der Liebe.

