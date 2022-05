Grausige Entdeckung in der Donau: Bei einem im Fluss gefundenen Leichnam handelt es sich um die sterblichen Überreste eines vermutlich vier bis sechs Jahre alten Jungen. Die Polizei ermittelt.

Die Polizei in Bayern ermittelt nach dem Fund einer Kinderleiche in der Donau. Ein Kanute hatte den Leichnam am vergangenen Donnerstag in der Nähe der Staustufe Vohburg (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) entdeckt und mit seinem Paddel an Land gebracht. Die alarmierte Polizei suchte den Bereich nach möglichen Spuren ab und setzte dabei auch Taucher ein.

Identität des tot in der Donau gefundenen Jungen unklar

Nach der Obduktion des Leichnams in der Münchener Rechtsmedizin steht jetzt fest: Bei dem toten Kind handelt es sich um einen Jungen im Vorschulalter. "Die Identität des Kindes ist noch nicht geklärt. Es können derzeit auch noch keine Aussagen zu den Todesumständen getroffen werden", so das Polizeipräsidium Oberbayern Nord in einer Mitteilung vom Montag. Zunächst war aufgrund des Zustandes unklar, ob es sich bei der Entdeckung tatsächlich um menschliche Überreste handelte. Wie lange der Leichnam schon im Wasser lag, ist noch nicht bekannt, ebenso wenig, wo das Kind zu Tode gekommen ist.

Um die Todesursache und Identität des Kindes aufzuklären, hat die Kriminalpolizei Ingolstadt die Ermittlungsgruppe "Fluvius" (lateinisch für "Fluss") eingerichtet. Unter anderem soll nun der Bereich der Donau erneut abgesucht werden. Nach Informationen der Zeitung "Donaukurier" gibt es in der Region Ingolstadt keinen Vermisstenfall, der zu dem toten Kind passt.

Die Kleinstadt Vohburg (8500 Einwohner ) liegt rund zehn Kilometer östlich von Ingolstadt an der Donau. Die dortige Staustufe zur Stromgewinnung bei Flusskilometer 2444 wurde 1993 offiziell eingeweiht .

Quellen: Polizeipräsidium Oberbayern Nord, "Donaukurier", Staustufe Vohburg, Nachrichtenagenturen AFP und DPA