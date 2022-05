Mord an zwei Kindern in Hanau: Polizei nimmt Vater fest

Die Polizei hat den Vater, der in Hanau seine beiden Kinder ermordet haben soll, festgenommen. Er schweigt zu den Mordvorwürfen

Die Flucht hat ein Ende: Zielfahnder von Hessischem Landeskriminalamt und vom Bundeskriminalamt haben den Mann festgenommen, der am Mittwoch in Hanau zwei Kinder ermordet haben soll.

Das gaben Staatsanwaltschaft und Polizei am Samstagnachmittag in einer gemeinsamen Mitteilung bekannt.

Verdächtiger ist Vater der beiden toten Kinder aus Hanau

Bei dem Verdächtigen handelt es sich den Angaben zufolge um den 47-jährigen Vater des elf Jahre alten Jungen und seiner sieben Jahre alten Schwester. Die Ermittler waren bereits kurz nach den Taten davon ausgegangen, dass er die beiden Kinder ermordet hat.

Der Mann sei in der Nähe von Paris aufgespürt worden und habe sich am Samstagmorgen widerstandslos festnehmen lassen, hieß es. "Bislang hat er sich zu der Tat nicht geäußert", so Staatsanwaltschaft und Polizei. Weitere Details zur Fahndung und zur Festnahme nannten die Behörden nicht.

Am Mittwochmorgen hatte ein Passant den schwerverletzten Jungen auf dem Straßenpflaster neben einem Hochhaus in der Hanauer Innenstadt entdeckt (der stern berichtete). Auf dem Balkon einer Wohnung im neunten Stockwerk hatten herbeigerufene Polizeibeamte kurz darauf die Schwester gefunden – sie wies schwere Schnittverletzungen am Hals auf und war bereits tot. Der Elfjährige war wenig später im Krankenhaus verstorben, an "multiplen inneren Verletzungen", wie es hieß, verursacht durch einen Sturz aus großer Höhe.

Was sich genau am Mittwochmorgen in oder an dem Hochhaus abgespielt hat, wird noch ermittelt. Die Familie wurde vom Jugendamt betreut, hatte der Oberbürgermeister von Hanau erklärt.

Der nun festgenommene Vater soll binnen weniger Wochen nach Deutschland überstellt und einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Wie es der Mutter der getöteten Kinder geht, gaben die Behörden nicht bekannt.

Quellen: Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen, Nachrichtenagentur DPA