In Kleve hat die Polizei das Feuer auf einen jungen Mann eröffnet (Symbolfoto)

Beamte schießen auf 27-Jährigen bei Polizeieinsatz in Kleve

NRW Beamte schießen auf 27-Jährigen bei Polizeieinsatz in Kleve

Im nordrhein-westfälischen Kleve hat die Polizei bei einem Einsatz auf einen jungen Mann geschossen. Der 27-Jährige hatte die Beamten zuvor mit einem Messer und einem Schlagstock bedroht.





Ein junger Mann aus Essen ist bei einem Polizeieinsatz verletzt worden. Wie die Polizei Kleve am Montagmittag mitteilte, wurden die Beamten am Sonntagabend gegen 22 Uhr von Anwohnern alarmiert. Diese sagten aus, dass ein Unbekannter in Kleve mit einem Gegenstand auf ein geparktes Auto einschlage.

Als die Polizisten am Einsatzort eintrafen, hielt der Tatverdächtige ein Messer in der Hand und bedrohte die Beamten. Auf Ansprache der Polizeikräfte reagierte er nicht. Die Beamten forderten Verstärkung an, doch auch ihnen gegenüber zeigte sich der Mann aggressiv und er bedrohte die Einsatzkräfte mit dem Messer und einem Schlagstock.

Polizei schießt auf Mann in Kleve

Als ihn die Beamten aufforderten, beides niederzulegen, reagierte er nicht. Der Einsatz von Pfefferspray habe laut Polizei ebenfalls keine Wirkung gezeigt. Schließlich ging der 27-Jährige mit dem Messer in der Hand auf zwei Polizeibeamte los.

Diese griffen nach ihren Dienstwaffen und gaben Schüsse auf den Mann ab. "Der Angreifer konnte durch einen Schuss in den Unterschenkel gestoppt werden", so die Polizei. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, Lebensgefahr bestehe nicht. Die Staatsanwaltschaft Kleve und die Polizei Krefeld ermitteln.

Quelle: Polizei Kleve