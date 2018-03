Nach dem grausigen Tod eines Obdachlosen in Koblenz wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit. Sie sucht Zeugen für die Tat. Ein 59 Jahre alter Mann war am vergangenen Freitag tot auf dem Koblenzer Hauptfriedhof gefunden worden. Nach Angaben der Ermittler wurde er enthauptet. Der Täter sei bislang nicht bekannt.



Bei dem Todesopfer handele es sich um Gerd Michael Straten, gab die Polizei Koblenz in einer Mitteilung bekannt. Am Freitag habe man den Mann tot im Bereich des "Pulverturms" aufgefunden. Zum letzten Mal lebend gesehen wurde er laut Angaben der Polizei offenbar am vergangenen Donnerstag in der Nähe des Saarplatzes.

Der 59-Jährige hielt sich den Informationen der Polizei zufolge seit Jahren auf dem Hauptfriedhof auf und übernachtete dort regelmäßig. Tagsüber sei er häufig in der Innenstadt und am Hauptbahnhof unterwegs gewesen. Der Mann habe weder Alkohol getrunken noch Drogen konsumiert, berichtet der "SWR" und beruft sich dabei auf Angaben der Polizei. Obdachlosenhelfer würden Straten als freundlichen, aber verschlossenen Einzelgänger beschreiben.

Polizei bittet um Hinweise

Nach dem gewaltsamen Tod des Mannes ermittelt nun die Sonderkommission "Hauptfriedhof" der Polizei. Die Ermittler bitten Personen, die sachdienliche Hinweise geben können oder Informationen zum Opfer und dessen Umfeld haben, sich an die Kriminaldirektion Koblenz (0261/1031) oder eine andere Polizeidienststelle zu wenden.

Nach aktuellen Informationen wurde bislang noch kein Verdächtiger gefasst.