Polizisten suchen in Köln am Rheinufer im Stadtteil Niehl nach Spuren

Grausiger Fund in Köln Mutter und Kind tot in Wasser entdeckt – Polizei nimmt Ex-Freund fest

Kurz nacheinander sind in einem Kölner Hafen und im Rhein die Leiche einer Frau und die ihres Kindes entdeckt worden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus und nahm den Ex-Freund der Toten fest.

In einem Kölner Hafen und im Rhein sind kurz hintereinander die Leichen einer Frau und ihres Kindes entdeckt worden. Am Montag zogen Beamte der Kölner Wasserschutzpolizei die tote Frau am Niehler Hafen aus dem Rhein.

Seeleute im Hafen hatten die Beamten zuvor verständigt. Ersten Erkenntnissen zufolge deuteten die Verletzungen an ihrem Körper auf ein Gewaltverbrechen hin. Ihr vierjähriger Sohn galt als vermisst und wurde unter anderem mit Tauchern gesucht.

Köln: Kinderleiche aus Rhein gezogen

Am Dienstag wurde auch seine Leiche aus dem Wasser gezogen. Wie die Polizei mitteilte, hatten Spaziergänger am Dienstagmorgen bei Köln-Worringen den leblosen Kinderkörper am Rheinufer entdeckt und zogen ihn an Land. Der Leichnam soll im Laufe des Tages obduziert werden.

Bei der toten Frau handelt es sich um eine 24-Jährige aus Köln. Beamte nahmen ihren ebenfalls 24 Jahre alten Ex-Freund fest. Er ist dringend tatverdächtig. Die Mordkommission geht von einem Tötungsdelikt aus. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt.

Quelle: Polizei Köln