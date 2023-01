Am Mittwochnachmittag attackierte der 33-jährige Ibrahim A. Fahrgäste im Regionalzug von Kiel nach Hamburg. Offenbar handelt es sich um einen staatenlosen Palästinenser, der bis vor Kurzem in Untersuchungshaft saß. Bei dem Angriff starben zwei Jugendliche: ein 17-jähriges Mädchen, ihr 19-jähriger Bekannter. Weitere Menschen wurden verletzt – teilweise lebensgefährlich. Nun kritisieren nicht wenige die Flüchtlingspolitik und drängen auf Abschiebungen. Doch wie real ist die Gefahr durch Geflüchtete in Deutschland wirklich? Kriminologe Christian Pfeiffer ist ehemaliger Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen und beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema Migration und Kriminalität.