Nach den tödlichen Schüssen auf zwei junge Polizisten in Kusel laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Die beiden Tatverdächtigen sollen als Wilderer unterwegs gewesen sein – noch sind jedoch viele Fragen offen.

Der Fall der beiden getöteten Polizisten hat in ganz Deutschland große Bestürzung ausgelöst. Seit Dienstag sitzen nun zwei Männer wegen Verdachts auf gemeinschaftlichen Mord und Wilderei in Untersuchungshaft. Die 32 und 38 Jahre alten Saarländer sollen am frühen Montagmorgen bei einer Verkehrskontrolle im Kreis Kusel – im Südwesten von Rheinland-Pfalz – eine 24 Jahre alte Polizeianwärterin und einen 29 Jahren alten Oberkommissar erschossen haben.

Inzwischen sind bei der Polizei rund 150 Hinweise zu dem Verbechen eingegangen. Die Ermittlungen werden am Mittwoch fortgesetzt. Die Ermittler vermuten, dass die Männer Jagdwilderei vertuschen wollten – der Kofferraum war demnach voller Wild. Zudem soll geklärt werden, ob die Männer über Waffenbesitzkarten verfügten, wie die Staatsanwaltschaft in Kaiserslautern mitteilte. Bei ihrer Festnahme war ein großes Waffenarsenal sichergestellt worden.

Jüngere Tatverdächtige soll Wilderei zugegeben haben

Der Ältere habe sich bisher nicht zur Sache geäußert, der Jüngere habe die Wilderei eingeräumt sowie die Polizeikontrolle und Schüsse geschildert, hieß es. Er hat der Staatsanwaltschaft zufolge bestritten, selbst geschossen zu haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass mindestens zwei Waffen verwendet wurden – und diese von beiden Beschuldigten genutzt wurden. Hinweise auf eine politisch motivierte Tat oder etwa Verbindungen in die sogenannte Reichsbürgerszene gebe es nicht.

Die beiden Tatverdächtigen sind nicht vorbestraft. Der 38-Jährige sei der Polizei aber bereits wegen Jagdwilderei und Verkehrsunfallflucht aufgefallen, der 32-Jährige wegen Betrugsdelikten, hieß es. Der Staatsanwaltschaft zufolge droht den Männern nun lebenslange Haft. "Es gehört nicht zu unserer Vorstellung von Deutschland, dass jemand auf offener Straße mit Jagdwaffen schießt, weil er vielleicht beim Wildern erwischt wird", sagte Oberstaatsanwalt Udo Gehring.

Nach dem Tod der Kollegen herrsche "sehr große Betroffenheit" bei der gesamten rheinland-pfälzischen Polizei, teilte der Kaiserslauterner Polizeipräsident Michael Denne bei einer Pressekonferenz am Dienstag mit. "Seit 4.22 Uhr gilt für uns eine neue Zeitrechnung. Wir sind schockiert, zutiefst entsetzt und traurig." Montagmorgen 4.22 Uhr ist der mutmaßliche Zeitpunkt des Verbrechens.

Nach Tat in Kusel: Politiker für mehr Solidarität mit Polizei

Die Ermittler sprachen auch von Beifallsbekundungen mit den Tätern in sozialen Medien. Dies werde man nicht hinnehmen, kündigte Frank Gautsche von der Kriminaldirektion Westpfalz an. Die Behörden würden diese "abscheulichen Postings" genau untersuchen und alles daran setzen, die Absender von Hassnachrichten strafrechtlich zu verfolgen.

Mehrere führende Politiker sprachen sich in der "Bild" am Mittwoch für Solidarität mit der Polizei aus. So warb Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) dafür, Verständnis für die Arbeit der Frauen und Männer in Uniform zu zeigen und ab und zu Danke zu sagen – "einfach so". Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sagte: "Anfeindungen und Angriffe auf Polizisten dürfen wir nicht dulden."

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) bekräftigte: "Den Respekt für diese Frauen und Männer weiter zu stärken, bleibt eine gesellschaftliche Aufgabe." Allerdings werde man die Gefahren, die dieser Beruf mit sich bringen könne, nie völlig ausschalten können. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) verwies in der "Bild" auf eine gestärkte Ausrüstung der Polizei in seinem Bundesland und nannte als ein Beispiel die Einführung von Bodycams.