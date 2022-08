In diesem Fass im Lake Mead wurden Anfang Mai menschliche Knochen entdeckt. Jetzt fand die Polizei ganz in der Nähe eine Waffe.

Die sinkenden Pegel des Lake Mead bei Las Vegas haben ein weiteres für die Polizei interessantes Fundstück ans Tageslicht gebracht. Nahe der Stelle, wo Anfang Mai ein Fass mit einer Leiche entdeckt worden war, lag eine Waffe.

Monate nach der Entdeckung einer jahrzehntealten Leiche in einem Fass an einer trockengefallenen Stelle des Lake Mead haben die Ermittler in unmittelbarer Nähe eine Schusswaffe gefunden. Noch sei es jedoch zu früh, um sagen zu können, ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Funden in dem unter der Dürre im Westen der USA leidenden See nahe Las Vegas bestehe, erklärte die Polizei in der US-Glücksspielstadt am Donnerstag (Ortszeit).

Bislang fünf Leichen im Lake Mead aufgetaucht

Nach dem Leichenfund Anfang Mai hatte es Spekulationen gegeben, wonach es sich bei den menschlichen Überresten um ein Opfer der Glücksspiel-Mafia handeln könnte. Bislang hat die Polizei seit der Entdeckung der skelettierten Leiche nur wenige Details preisgegeben. Das Mordopfer war jedoch durch einen Kopfschuss gestorben, in ein Metallfass gesteckt und dann vermutlich von einem Boot aus über Bord geworfen worden — ein typisches Vorgehen von Auftragskillern, die in den 70er- und 80er-Jahren in Las Vegas aktiv waren.

Seit dem Leichenfund im Mai waren in dem immer mehr austrocknenden See noch vier weitere Skelette entdeckt worden. Die jüngsten Funde gab es erst vor wenigen Tagen in der Nähe eines Badestrandes. Anders als bei der Fassleiche ermittelt das Morddezernat der zuständigen Las Vegas Metropolitan Police aber nicht in allen Fällen. Der US-Nationalparkverwaltung zufolge wäre es ebenso möglich, dass die anderen Personen im See ertrunken seien als das Wasser noch höher stand und nun eben entdeckt wurden.

Lake Mead Amerikas größter Stausee trocknet langsam aus und gibt Boote und Knochen frei 1 von 6 Zurück Weiter Zurück Weiter Vertrocknete Fische liegen an einer Stelle, die einst mit Wasser bedeckt war. Die sinkenden Pegel sind nicht nur tödlich für viele Tiere, sondern bedrohen auch die Wasserversorgung von Millionen von Menschen in der Region. Mehr

Der Lake Mead wurde in den 30er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts im Zuge des Hoover-Dammprojekts geschaffen und ist der größte Trinkwasserspeicher in den USA. Wegen der anhaltenden Dürre im Westen der USA in den vergangenen Jahren ist sein Wasserstand auf das niedrigste Niveau seit 1937 gesunken. Wissenschaftlern zufolge trägt der menschengemachte Klimawandel zu der Dürre bei.