Die Hoffnungen sind zunichte: Bei der Suche nach einer vermissten 35-jährigen Britin auf der griechischen Insel Ikaria haben Einsatzkräfte den Leichnam der Frau entdeckt. Das melden mehrere griechische Medien, darunter das Staatsradio, unter Berufung auf die Polizei. Zunächst berichtete Sender "Sky News" über den Leichenfund.

Über die Todesursache wurde zunächst nichts bekannt. Die Leiche müsse noch von Gerichtsmedizinern untersucht werden, hieß es aus Polizeikreisen. Die Polizei schließt einen kriminellen Hintergrund nicht aus. Aus diesem Grund waren Mitarbeiter einer Mordkommission aus Athen nach Ikaria geflogen.

Leichenfund zwei Tage nach dem Verschwinden

Die Frau wurde am Montag von ihrem Lebensgefährten als vermisst gemeldet, nachdem sie von einer Joggingrunde in felsigem Gelände nicht wie verabredet zu ihrem Hotel auf der Mittelmeerinsel zurückkehrt ist. Die Polizei suchte nach eigenen Angaben zunächst erfolglos mit einem Großaufgebot nach ihr, auch Feuerwehr und Küstenwache seien in die Suchaktion involviert gewesen, Spezialgerät sei vom Festland per Hubschrauber auf die Insel geschafft worden. Jetzt habe ein freiwilliger Helfer der Beamten die grausige Entdeckung in einer Schlucht etwa fünf Kilometer von ihrer Unterkunft entfernt gemacht, schreibt die britische Zeitung "The Sun".

Die aus London stammende Astrophysikerin war mit ihrem Freund auf der Ägäisinsel Ikaria im Urlaub. Sie lebt und forscht normalerweise in der zyprischen Großstadt Nikosia.

Der Fall erinnert auf traurige Weise an das Schicksal einer in Deutschland lebenden US-Wissenschaftlerin vom Max-Planck-Institut in Dresden. Die 59-Jährige kehrte im vergangenen Monat nicht von einer Wanderung auf Kreta zurück. Die Leiche der Forscherin wurde in einem verlassenen Höhlensystem gefunden, ein 27 Jahre alter Bauer wenig später festgenommen. Er gestand, die Frau vergewaltigt und ermordet zu haben. Die Staatsanwaltschaft hat den Mann inzwischen unter anderem wegen Totschlags und Vergewaltigung angeklagt. Wann der Gerichtsprozess gegen ihn beginnt, ist noch nicht bekannt.

Hinweis: Dieser Artikel wurde aktualisiert, nachdem die Polizei bestätigte hat, dass es sich bei der Toten um die Vermisste handelt.

Quellen: "Sky News", "The Sun", Nachrichtenagenturen AFP und DPA