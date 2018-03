In der Nacht zum 10. Februar verschwand in Hamburg der Schotte Liam Colgan - spurlos. Beim Junggesellenabschied seines Bruders Eamonn auf der Reeperbahn verließ er gegen 1.30 Uhr eine Kneipe. Seither ist er vermisst.

Mehr als drei Wochen nach dem Verschwinden des 29-Jährigen hilft jetzt die Deutsche Post bei der Suche, wie mehrere Hamburger Medien übereinstimmend berichten. Postboten des Unternehmens sollen demnach in dieser Woche 300.000 Flugblätter mit dem Suchaufruf in die Briefkästen der Hamburger werfen, eine beispiellose Aktion. "In dieser Größenordnung hat es so etwas in Hamburg noch nicht gegeben", sagte Martin Grundler, Sprecher der Deutschen Post in Hamburg, dem "Hamburger Abendblatt". "Eine fantastische Geste", bedanken sich Freunde bei dem Konzern für die Hilfe.



Die Hoffnung dahinter: Jeder dritte Hamburger Haushalt soll einen Flyer bekommen, das Gesicht des Vermissten damit noch bekannter werden. Denn trotz mehrer privater und polizeilicher Suchaktionen fehlt von Liam Colgan weiterhin jede Spur. Die letzten Bilder des Schotten sind die Aufnahmen einer Überwachungskamera am Gebäude des stern-Verlages Gruner + Jahr gegen 2.20 Uhr, rund 15 Gehminuten von der Hamburger Reeperbahn entfernt. Später wollen ihn mehrere Zeugen im rund 20 Kilometer entfernten Buxtehude, aber auch in der Hamburger Innenstadt und im Stadtteil St. Pauli gesehen haben. Spürhunde der Polizei schlugen mehrfach an.

Spendenaktionen für die Suche nach Liam Colgan

Für die Freunde und Verwandten Liam Colgans hält die quälende Ungewissheit nunmehr schon mehrere Wochen an, doch aufgeben kommt für sie nicht in Frage. Sie trugen das Geld für die 300.000 Flugblätter zusammen, unterstützt wurden sie zudem durch Spenden einer Druckerei, so das "Abendblatt". Auch durch eine Crowdfunding-Aktion auf der Plattform "Gofundme" wird für die Suche Geld gesammelt.

Im schottischen Inverness, der Heimatstadt des 29-Jährigen, bereitet die Familie ebenfalls eine Spendenaktion vor. Unter dem Motto "One for Liam" wollen Pub-Betreiber Einnahmen aus dem Getränkeverkauf für die Suche nach dem Vermissten zur Verfügung stellen, teilten die Betreiber der Facebook-Seite "Help find Liam Colgan" mit.

Doch trotz aller Mühen und Hoffnungen: Eine heiße Spur zu Liam Colgan gebe es derzeit nicht, wie eine Sprecherin der Hamburger Polizei dem stern erst am Montag mitteilte. Die Angehörigen des Vermissten erklärten: "Wir sind nach wie vor fest davon überzeugt, dass Liam darauf hofft und wartet gefunden zu werden."

Als Liam Colgan verschwand, trug er eine blaue Jeans, eine braune Jacke und einen Strohhut. Der Vermisste wird als schlank, 1,80 bis 1,85 Meter groß beschrieben und hat rötliche, kurz rasierte Haare sowie einen Dreitagebart. Er spricht kein Deutsch. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (040) 428656789 entgegen.