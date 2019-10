Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Im mittelhessischen Limburg ist die Polizei am frühen Abend zu einem Großeinsatz ausgerückt. Das bestätigte ein Sprecher auf Anfrage des stern. Nach bisherigen Erkenntnissen ist ein Lastwagen auf der Straße Schiede im Zentrum der 34.000-Einwohner-Stadt auf mehrere Autos aufgefahren und hat diese zusammengeschoben. Laut Nachrichtenagentur DPA handelt es sich um mindestens acht betroffene Fahrzeuge.

Mehrere Verletzte nach Vorfall in Limburg

Durch den Vorfall in der Nähe des Landgerichtes wurden etwa zwölf Personen leicht verletzt, eine Person schwer. Mehrere Menschen seien in den Autos eingeklemmt worden, hieß es von der Polizei.

Der Fahrer des Lastwagens sei am Bahnhof festgenommen worden, berichtet DPA. Zu seiner Identität konnte die Polizei auf Anfrage zunächst keine Angaben machen, ebensowenig zu den Hintergründen der Tat. Dass der Fahrer festgenommen worden sei, bezeichnete der Sprecher als normal. "Bei jedem Unfall mit so vielen Verletzten fährt ein Fahrer danach nicht einfach davon."

Für Übersichtsaufnahmen vom Unfallort sei unter anderem ein Hubschrauber im Einsatz. "Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren", so der Sprecher. Er kündigte weitere Informationen an die Öffentlichkeit an, sobald diese gesichert seien. "An Spekulationen beteiligen wir uns nicht", sagte er mit Blick auf den am Abend noch laufenden Einsatz in der Innenstadt von Limburg. Der Sprecher widersprach Spekulationen, es herrsche eine "Nachrichtensperre" vonseiten der Behörden. "Gesicherte Erkenntnisse geben wir heraus."

Die Polizei rief auch in sozialen Netzwerken dazu auf, keine Gerüchte zu verbreiten. Dort spekulieren Nutzer unter anderem, dass es sich bei dem Vorfall um einen Terroranschlag handeln könnte.

Die Spedition, für die der Lastwagen offenbar im Einsatz war, war auf stern-Anfrage zunächst nicht zu erreichen.

Quellen: Polizeipräsidium Westhessen, Nachrichtenagenturen DPA und AFP