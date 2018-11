100.000 Klingen - daraus besteht dieser "Messerengel", der am Donnerstag in Liverpool aufgestellt wurde. Die gut acht Meter hohe Statur soll an die Opfer von Messergewalt in Großbritannien erinnern. Die Klingen stammen aus Polizeistationen im ganzen Land, teilweise aus Straftaten, teilweise freiwillig abgegeben, sagte Künstler Alfie Bradley: "Da war alles dabei: Machten, Fleischerbeile, Schwerte, sogar ganz normale Küchenmesser. Das ist besonders erschreckend, denn oft sind es normale Küchenmesser, aus der Schublade, die einem Kind abgenommen wurden. Die wissen oft gar nicht, was sie damit anrichten können." Der Engel soll während der Weihnachtszeit vor der anglikanischen Kathedrale in Liverpool aufgestellt bleiben.