Beamte der Spurensicherung in der Nähe des Tatorts in Liverpool, England, wo ein neunjähriges Mädchen tödlich erschossen wurde

Es ist ein schreckliches Verbrechen: Im englischen Liverpool ist ein kleines Mädchen erschossen worden. Zwei Erwachsene wurden schwer verletzt. Es ist ein weiterer Vorfall in einer unheimlichen Reihe von Tötungen in der letzten Woche.

In England ist ein Kind erschossen und zwei Erwachsene schwer verletzt worden. Die Polizei in Liverpool fahndet nach einem Unbekannten, der in der Gemeinde Knotty Ash in ein Haus eingedrungen war.

Wie die Polizei von Merseyside berichtet, wurden die Beamten am Montagabend gegen 22 Uhr zu dem Haus in der Kingsheath Avenue gerufen, nachdem zuvor gemeldet wurde, dass eine unbekannte männliche Person in dem Haus eine Waffe abgefeuert hatte. In dem Haus fanden sie das neunjährige Mädchen mit Schussverletzungen in der Brust. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sie jedoch kurz darauf verstarb. Auch zwei weitere Personen wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sucht jetzt dringend nach Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, der sich einreiht in eine Serie von Tötungen mit Schusswaffen und Messern in Merseyside in der vergangenen Woche, die alle nicht miteinander in Verbindung stehen.

Liverpool von unheimlicher Reihe von Tötungen erschüttert

Die Polizei untersucht nach wie vor die tödlichen Schüsse am Sonntag auf eine 28-jährige Umweltgesundheitsbeauftragte der Gemeinde Knowsley. Sie wurde verwundet im Garten ihres Hauses in Old Swan, Liverpool, aufgefunden und starb später im Krankenhaus. Nach Angaben der Ermittler war sie nicht das eigentliche Ziel und es könnte sich um eine Verwechslung handeln.

In Kirkby wurde am Montagabend ein 32-jähriger Mann wegen Mordverdachts verhaftet, nachdem eine Frau in den 50ern mit tödlichen Stichwunden auf dem Parkplatz eines Pubs gefunden worden war. Die Polizei war zu einem Streit gerufen worden, bei dem ein Mann in den 30ern ebenfalls Wunden am Arm und am Körper erlitt.

Am vergangenen Dienstagabend wurde ein 22-Jährige in Dingle erschossen. Die Polizei fahndet nach zwei dunkel gekleideten Männern, die den Tatort auf Elektrofahrrädern verlassen haben.

Letzten Monat wurde ein 15-jähriger Junge für den Mord an einer Zwölfjährigen im Stadtzentrum von Liverpool zu einer Haftstrafe verurteilt.

Vor genau 15 Jahren wurde Rhys Jones ermordet

Die Tötung der Neunjährigen am Montag ereignete sich auf den Tag genau 15 Jahre nach dem Mord an einem elfjährigen Jungen, der im Croxteth Park auf dem Heimweg vom Fußballtraining erschossen wurde.

Joanne Anderson, die Bürgermeisterin von Liverpool, sagte: "Auf den Tag genau fünfzehn Jahre nach der Ermordung von Rhys Jones wird ein weiteres unschuldiges Kind unserer Stadt Opfer eines Schusswaffenverbrechens. Hat man nichts daraus gelernt? Genug ist genug. Dies ist ein entsetzlicher Akt des Bösen. Wenn Sie etwas wissen, müssen Sie sich melden. Schusswaffen haben in unseren Gemeinden nichts zu suchen."

Die Polizei bittet neben Zeugenhinweisen auch um Aufnahmen von Dashcams, Überwachungskameras und Mobiltelefonen, die sich am Montagabend in der Gegend der Kingsheath Avenue befanden.

Quellen: Polizeibericht, "The Guardian", "Evening Standard”