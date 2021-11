Polizisten bewachen auch einen Tag danach den Ort des Geschehens. Am Sonntag war vor einem Krankenhaus in der nordenglischen Stadt Liverpool ein Fahrzeug explodiert. Inzwischen wurden drei Verdächtige, im Alter von 21, 26 und 29 Jahren festgenommen, teilte die Polizei in einer Erklärung mit. Die Polizeipräsidentin, Serena Kennedy, kurz nach der Tat: "Wir arbeiten noch daran, herauszufinden, was passiert ist, es könnte einige Zeit dauern. Es ist noch offen, was die Explosion verursacht hat, aber angesichts der Art und Weise, wie sie sich ereignet hat, leitet die Anti-Terror-Polizei die Ermittlungen mit Unterstützung der Polizei von Merseyside." Bei dem Vorfall wurde nach Angaben der Polizei der männliche Beifahrer getötet und eine weitere Person verletzt. Nach Berichten der Daily Mail handelt es sich bei dem Toten um den Fahrgast des Taxis, der kurz vor 11.00 Uhr am Sonntagmorgen zu einer nahegelegenen Kathedrale gebracht werden wollte. Dort waren zu dem Zeitpunkt mehr als ein Tausend Gäste zu einem Gedenkgottesdienst versammelt. Der Daily Mail zufolge schöpfte der Taxifahrer Verdacht und sperrte den Mann in seinem Auto ein. Kurz darauf soll es zur Explosion gekommen sein. Der britische Premierminister Boris Johnson sagte, er sei in Gedanken bei den Betroffenen.