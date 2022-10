Die Polizei in Ludwigshafen ist zu einem Einsatz wegen eines Messerangriffs ausgerückt (Symbolbild)

Zwei Tote durch Messerangriff in Ludwigshafen – mutmaßlicher Angreifer angeschossen

Großeinsatz für die Polizei in Ludwigshafen: Dort soll ein Mann zwei Menschen mit einem Messer getötet haben. Der mutmaßliche Täter wurde angeschossen und festgenommen.

Durch Messerangriffe in Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz) sind am Dienstag auf offener Straße zwei Menschen gestorben. Der mutmaßliche Täter wurde von der Polizei angeschossen und anschließend festgenommen. Er sei schwer verletzt worden. "Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung", teilte das Polizeipräsidium Rheinpfalz weiter mit. Laut Südwestrundfunk wurde noch eine weitere Person ebenfalls schwer verletzt.

Hintergründe der Messerangriffe in Ludwigshafen unklar

Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar. Auch zur Identität der Toten und des Festgenommenen machte die Polizei bislang keine Angaben. Es werde in alle Richtungen ermittelt. Im Tagesverlauf will die Polizei weitere Informationen bekanntgeben. Der Tatort im Stadtteil Oggersheim im Westen der 172.000-Einwohner-Stadt sei weiträumig abgesperrt worden, hieß es. In den sozialen Netzwerken verbreitete und vom stern und RTL verifizierte Videoaufnahmen zeigten ein Großaufgebot von Polizei und Rettungskräften vor Ort.

