Im Falle eines möglichen Tötungsdeliktes bitten Polizei und Staatsanwaltschaft im schleswig-holsteinischen Lübeck um die Mithilfe der Bevölkerung: Sie wollen die Identität einer bislang unbekannten Leiche herausbekommen.

Es handelt sich nach Angaben eines Polizeisprechers um eine Frau, deren Alter zwischen 16 und maximal 30 Jahren liegen soll. Sie ist etwa 1,48 Meter groß, schlank und hat schulterlange, blond gefärbte Haare. Die natürliche Haarfarbe soll sehr dunkel oder schwarz sein. Die unbekannte Frau trug den Angaben zufolge einen roten Jogginganzug.

Polizei Lübeck bittet im Fall der Frauenleiche um Hilfe

Um die Identität der Unbekannten zu klären veröffentlichten die Ermittler rund 24 Stunden nach dem Leichenfund mehrere Fotos der Toten. Zwei Bilder zeigen ihre Tätowierungen, eine Krone und eine Schleife mit einem Herz sowie mit Schriftzügen (siehe Artikelbild oben). Zudem haben Polizei und Staatsanwaltschaft das Gesicht der weiblichen Leiche für ihre Ermittlungen veröffentlicht.

+++ Das unverpixelte Foto können Sie hier betrachten. +++

Der Leichnam der jungen Frau wurde am Samstagmittag in der Feldmark bei Gremersdorf an der Ostsee (Kreis Ostholstein) entdeckt. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass die Frau ermordet wurde. Eine Obduktion des Leichnams in der Lübecker Rechtsmedizin soll im Laufe des Tages weitere Informationen zur Todesursache bringen.

Nähere Angaben zu dem Fund der toten Frau mache er "zum Schutze der Ermittlungen" zurzeit nicht, so ein Polizeisprecher.

Wer Angaben zur Identität der Toten machen oder andere Hinweise geben kann, ist aufgerufen, sich unter der Telefonnummer (0451) 1310 an die Kripo in Lübeck oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Quelle: Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Lübeck