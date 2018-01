Es geschah am Dienstag in dieser Gesamtschule in Lünen, in Nordrhein-Westfalen: Ein Schüler wurde getötet, und die Polizei hat einen Mitschüler festgenommen. Der tatverdächtige 15-Jährige wurde am Morgen festgenommen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Dortmund mitteilten. Die Ermittler gehen nach ersten Erkenntnissen nicht von einem Amoklauf aus. Die Sprecherin der Polizei Dortmund, Dana Seketa, sagte: "Das ist natürlich für alle nachvollziehbar, ein sehr schwerwiegendes Delikt. Wichtig ist die Polizeiarbeit, aber auch die Betreuung der Schüler. Viele Seelsorger waren hier. Um eben auch die emotional Aufgewühlten zu betreuen und hier Unterstützung zu bieten. Der getötete Junge war 14 Jahre alt. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen. Der Tatverdächtige sollte vernommen werden. Laut Polizei sind Opfer und Tatverdächtiger deutsche Staatsangehörige. Der Tatverdächtige, der in Deutschland geboren sei, verfüge zusätzlich auch noch über die kasachische Staatsbürgerschaft.