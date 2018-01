An einer Gesamtschule in Lünen (Nordrhein-Westfalen) hat es einen tödlichen Zwischenfall gegeben. Ein Schüler soll einen seiner Mitschüler getötet haben. "Im Moment laufen die Ermittlungen auf Hochtouren, warum das genau passiert ist, was genau passiert ist", sagte eine Polizeisprecherin. Am Tatort werde nach Spuren gesucht, Zeugen würden vernommen. Hier der Überblick, was die Polizei bisher an gesicherten Erkenntnissen veröffentlicht hat:

Die Tat von Lünen

Die Tat hat sich kurz nach acht Uhr am Dienstagmorgen an der Käthe-Kollwitz- Gesamtschule in Lünen (Nordrhein-Westfalen) ereignet. Es handelt sich nach bisherigem Ermittlungsstand um eine Einzeltat und keinen Amoklauf.

Das Opfer

Bei dem Opfer handelt es sich um einen 14-jährigen Lüner, der Schüler an der Gesamtschule und deutscher Staatsangehöriger war.

Der Tatverdächtige

Tatverdächtig ist ein 15-jähriger Schüler der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule. Er wohnt ebenfalls in Lünen, ist in Deutschland geboren und besitzt neben der deutschen auch die kasachische Staatsangehörigkeit. Der Tatverdächtige wurde kurz nach der Tat im Rahmen der Fahndung festgenommen.

Wozu die Polizei noch ermittelt

Wesentliche Fragen kann die Polizei noch nicht beantworten, weil die Ermittlungen noch andauern. Zu folgenden Punkten gibt es noch keine gesicherten Erkenntnisse:

Tathergang

Tatwaffe

Art der Verletzungen des Opfers

Motiv des Tatverdächtigen





Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald die Polizei neue Details zur Tat von Lünen und den Hintergründen nennt.