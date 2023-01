Ein echter Mafia-Boss , festgenommen in einer Privatklinik auf Sizilien Mitte des Monats. Das ist Matteo Messina Denaro, abgeführt von Beamten. Wer schon immer wissen wollte, wie so ein Mafia-Boss wohnt, der sollte sich diese Bilder ansehen, herausgegeben von den Carabinieri, von der italienischen Polizei. Bei einer Begehung in Campobello di Mazara auf Sizilien staunten die Beamten nicht schlecht: Mafia-Größe Matteo Messina Denaro hat tatsächlich - Klischee lässt grüßen - ein Poster an der Wand hängen, dass Al Pacino in seiner berühmten Rolle als der Pate im gleichnamigen Film zeigt. Außerdem Joaquin Phoenix als der Joker. Obwohl der unlängst gefasste Mafia-Boss der meistgesuchte Mann Italiens war, lebte er nach Angaben der Ermittler ein geradezu bescheidenes Leben, sei selbst in den Supermarkt gegangen, um einzukaufen. Und das obwohl er rund 30 Jahre gesucht worden war. Ganz so normal lebte er aber dann doch nicht. Zumindest fand die Polizei in seiner Wohnung auch einen Revolver Kaliber 38 und jede Menge Munition.