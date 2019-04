Im US-amerikanischen Bundesstaat North Dakota sind am Montag vier Leichen in einer Firma gefunden worden, berichtet die amerikanische Nachrichtenagentur "AP". Die Polizei geht demnach davon aus, dass die vier umgebracht wurden. Das Gebäude, in dem die Leichen dreier Männer und einer Frau gefunden wurden, gehört zum Immobilienunternehmen "RJR Maintenance and Management" in der 22.000 Einwohner großen Stadt Mandan. Die Polizei sichert Spuren auf dem gesamten Unternehmensgelände. "Es ist ein ziemlich großer Tatort, daher wird es nicht einfach sein, die Ermittlungen schnell abzuschließen", sagte Polizeichef Jason Ziegler am Montag gegenüber der "AP". Bisher gibt es keine Hinweise zum Tathergang. Auch die Identifizierung der Opfer ist noch nicht abgeschlossen, wie die Polizei erklärte.

Beamte durchkämmten am Montag alle Bürobereiche und Lager auf der Rückseite des Gebäudes. Man wolle solange vor Ort ermitteln, bis man alle Beweise sichergestellt habe, die benötigt würden, um die Ermittlungen fortzusetzen, betonte Ziegler. Vor der Firma hatten sich inzwischen besorgte Angehörige von Mitarbeitern hinter den Polizeiabsperrungen versammelt.

Tathergang: Polizei ist ratlos

Die Hintergründe der Tat geben den Ermittlern Rätsel auf. Zwar geht die Polizei davon aus, dass die vier Leichen durch Fremdverschulden zu Tode gekommen seien. Laut Ziegler sei klar, dass "eine andere Person für die Tötung" verantwortlich sei. Dennoch gebe es derzeit keine Hinweise zu einem Tatmotiv oder einem möglichem Täter. Eine Gefahr für die Bevölkerung in Mandan sieht der Polizist nicht. "Es sieht so aus, als wäre die Tat ein Einzelfall", betonte Ziegler. Zusammenhänge zu anderen Mordfällen in der Gegend gibt es auf den ersten Blick keine. Die Polizei will nun die Überwachungskameras des Immobilienunternehmens und der umliegenden Betriebe auswerten. Ein Manager einer nahegelegenen Kegelbahn, sagte der "AP", die Polizei bat um ein Überwachungsvideo seines Unternehmens. Doch das Video zeige nur ein paar Fahrzeuge auf der Straße, die zu den umliegenden Geschäften führt.

Man hätte auf einen Notruf aus dem Unternehmen reagiert, teilte die Polizei mit. Als die Polizisten vor Ort eintrafen, hätten sie die vier Leichen gefunden. Das Unternehmen blieb am Montag geschlossen. Das laut seiner Website 22-köpfige Familienunternehmen betreibt sein Geschäft seit über 20 Jahren in Mandan und dem Nachbarort Bismarck. Zu den Dienstleistungen gehören der Verkauf sowie die Vermietung von Büro- und Wohnimmobilien sowie Lagereinheiten.

Quellen: New York Post, CNN, ABC, "Associated Press"