Vor einigen Wochen machte Alex Cesar Bonilla aus Gilchrist County, Florida, eine unangenehme Entdeckung: Er erwischte seine Frau im Bett, beim Sex mit dem Nachbarn. Der 49-Jährige war offenbar nicht in der Lage, diesen Fehltritt zu vergessen und zu verzeihen. Seine Wut richtete sich dabei offenbar mehr gegen den Nachbarn als gegen seine untreue Partnerin. Und am vergangenen Sonntag konnte er sich nicht mehr beherrschen.

Bonilla wollte sich an seinem Nachbarn rächen

Alex Bonilla brach in den Wohnwagen, in dem der Nachbar lebte, ein und bedrohte den Kontrahenten mit einer Waffe. Dass die beiden kleinen Kinder des Nachbarn anwesend waren und die Szene mitansehen mussten, störte ihn dabei nicht. Bonilla fesselte den Mann und drohte, ihn zu töten, falls es sich wehren würde. Dann zerrte er ihn ins Schlafzimmer, zückte eine Schere und schnitt mit dieser den Penis des Mannes ab. Mit dem abgetrennten Körperteil in der Hand floh er schließlich.

Als der Mann endlich um Hilfe rufen konnte, verständigten Passanten die Polizei, die schnell am Tatort war, Spuren sicherte und nach dem Tatverdächtigen Bonilla fahndete. Die Beamten fanden ihn an seiner Arbeitsstelle – der 49-Jährige hatte seelenruhig, wie an jedem anderen Tag auch, seinen Job angetreten. Er wurde verhaftet und sitzt derzeit in Untersuchungshaft, da die Kaution mit 1,25 Millionen Dollar sehr hoch angesetzt wurde. Ihm werden zwei Fälle von Grausamkeit gegen Kinder, Einbruch, schwere Körperverletzung, Freiheitsberaubung und Waffenmissbrauch vorgeworfen.

Der abgetrennte Penis konnte nicht gefunden werden

Der verstümmelte Nachbar wurde von der Polizei direkt ins Krankenhaus gebracht und erholt sich dort langsam von der schweren Verletzung und dem Schock, der er erlitten hat. Noch ist nicht klar, wie die Ärzte das Fehlen des Penisses behandeln können. Der abgetrennte Körperteil konnte trotz sofortiger intensiver Suche der Beamten weder im Umfeld des Tatorts noch bei Alex Bonilla gefunden werden.

Quelle: "Daily Mail"