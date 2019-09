James Michael M., ein 72-jähriger Mann aus Dallas (US-Bundesstaat Texas), muss sich wegen Mordes verantworten. Vergangene Woche soll der Tatverdächtige einen mutmaßlichen Einbrecher auf seinem Grundstück erschossen haben. Ohne es zu wissen, wie der Beschuldigte sagte. Über den Vorfall berichteten etwa der US-Sender CBS News und die Nachrichtenagentur Associated Press (AP).

Mutmaßlicher Einbrecher erschossen

Am vergangenen Donnerstag sei Meyer gegen 5 Uhr am Morgen durch verdächtige Geräusche aufgewacht, zitieren CBS News und AP aus dem Haftbefehl. Ein Mann habe versucht, mit einer Spitzhacke in den Schuppen von M. einzubrechen. Der 72-Jährige sei daraufhin nach draußen gegangen, laut AP mit einer Pistole bewaffnet, und soll den mutmaßlichen Einbrecher angeschrien haben: Er solle nicht näher kommen oder M. schieße.

Wie der Beschuldigte später gegenüber der Polizei angegeben habe, gab er einen Schuss ab – der Mann soll trotz Warnung einige Schritte auf ihn zugekommen sein. Daraufhin habe der mutmaßliche Einbrecher seine Spitzhacke fallen gelassen und sei in einen nahe gelegenen Park geflohen. Meyer habe dennoch einen weiteren Schuss "in die Nacht" abgegeben, so CBS News. Meyer habe behauptet, nicht gewusst zu haben, den Mann erschossen zu haben. Er legte sich wieder schlafen.

Am darauf folgenden Morgen, wenige Stunden nach dem Vorfall, habe M. die Umrisse einer "schwarzen Tasche" in dem Park gesehen. Es stellte sich heraus, dass es die Leiche des mutmaßlichen Einbrechers war. M. und seine Frau hätten zunächst einen Anwalt gerufen, bevor sie die Polizei darüber informierten, so CBS News. Vor Ort habe die Polizei festgestellt, dass der Mann mit dem Gesicht im Gras lag und offenbar durch einen Schuss in den Nacken getötet wurde, berichtet CBS Dallas/Fort Worth.

Vergangenen Freitag wurde James Michael M. verhaftet. Ihm wird Mord vorgeworfen. Derzeit befinde er sich im Gefängnis.

Quellen: CBS News, CBS Dallas/Fort Worth, Associated Press