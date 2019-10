Wieder ein Stoß vor eine Bahn, wieder ein Toter, wieder Fassungslosigkeit, wieder Leid. In Berlin ermittelt eine Mordkommission der Polizei, nachdem dort in der Nacht zu Mittwoch am U-Bahnhof Kottbusser Tor im Stadtteil Kreuzberg ein Mann vor einen einfahrenden Zug gestoßen wurde. Die Bahn der Linie U8 erfasste das Opfer, es starb noch am Tatort. Das teilte die Polizei in der Hauptstadt mit.

Nach ersten Erkenntnissen wurde im Verlauf einer Auseinandersetzung zwischen einer Personengruppe und zwei Männern einer der beiden ins Gleis geschubst. Worum es in dem Streit ging, ist noch unklar. Auch zum genauen Hergang der Tat in der Tunnelstation konnten die Beamten am Mittwochmittag auf stern-Anfrage keine gesicherten Angaben machen. Es seien viele Gerüchte im Umlauf hieß, es. "Wir führen unsere Ermittlungen durch", sagte ein Sprecher.

Berliner Polizei wertet Videoaufnahmen aus

Die Identifizierung des männlichen Opfers sei bislang noch nicht abgeschlossen. Der Täter sei noch auf der Flucht. Hinweise zu ihm und zum Verlauf der Auseinandersetzung auf dem Bahnsteig versprechen sich die Ermittler auch durch die Auswertung der Videoaufzeichnung in dem U-Bahnhof und die Befragungen von Personen, die den Vorfall beobachtet haben.

Der Fahrer der U-Bahn stehe unter Schock, teilte ein Sprecherin der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) dem stern mit. Er werde professionell betreut. "Solch ein Vorfall ist für U-Bahnfahrer eine fürchterliche Belastung, eine ganz furchtbare Erfahrung", sagte die BVG-Mitarbeiterin. "Sie sehen, was auf sie zukommt und können nichts machen." Einige Kollegen könnten ihren Dienst im Führerstand nach einem derartigen Erlebnis nie wieder aufnehmen, die BVG setze sie dann anderweitig ein. Der Betrieb der Linie U8 war nach der Tat gegen Mitternacht für etwa eine Stunde unterbrochen.

Zeugen der Tat beschrieben Reportern des Berliner "Tagesspiegels", dass es sich um eine Streiterei unter Drogenabhängigen gehandelt habe. Das Opfer sei mutmaßlich versehentlich vor die Bahn gestoßen worden. Die Zeitung "B.Z." berichtete, der Mann sei in Begleitung eines Rollstuhlfahrers gewesen. Er habe einen Schock erlitten. Eine offizielle Bestätigung für diese Darstellungen gibt allerdings ausdrücklich noch nicht. Für den Tagesverlauf kündigte der Polizeisprecher weitere gesicherte Informationen an. Das Landeskriminalamt stehe dazu im engen Austausch mit der Staatsanwaltschaft.

Der Bahnhof Kottbusser Tor und sein Umfeld gelten seit Jahren als Kriminalitätsschwerpunkt in der Hauptstadt. Drogen werden offen gehandelt, Gewalt, Beleidigungen oder Bedrohungen sind keine Seltenheit – trotz verstärkter Polizeipräsenz.

Zuletzt hatte ein ähnlicher Fall am Hauptbahnhof von Frankfurt am Main bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Im Juli stieß ein Mann eine Mutter und ihren achtjährigen Sohn vor einen einfahrenden ICE, das Kind starb. Ein 40-Jähriger wurde festgenommen. In Berlin starb 2016 eine 20-Jährige, nachdem sie von einem psychisch kranken Mann vor eine einfahrende U-Bahn gestoßen worden war.

Hinweis der Redaktion: Wir haben den Artikel nach der Erstveröffentlichung um die Angaben zum U-Bahnfahrer ergänzt.

Quellen: Polizei Berlin, "Tagesspiegel", "B.Z.", Nachrichtenagenturen DPA und AFP