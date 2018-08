In Marokko ist ein Mädchen offenbar Opfer eines grausamen Verbrechens geworden. Eine Gruppe von 13 jungen Männern hat lokalen Medienberichten zufolge in der Stadt Oulad Ayad, in der zentralen Provinz Beni Melal, eine 17-Jährige verschleppt und sie einen Monat lang gefangen gehalten. Während dieser Zeit hätten die Männer sie unzählige Mal vergewaltigt, berichtete Buchra Abdou, die Gründerin der Menschenrechtsorganisation Tahadi Association for Equality and Citizenship.

Den Tätern reichten die Vergewaltigungen aber nicht aus. Sie folterten das Mädchen offenbar zusätzlich, drückten Zigaretten auf ihrem Körper aus. Brandnarben zeugen von den Misshandlungen. Um ihr Opfer zusätzlich zu quälen, dachten sich die Männer außerdem noch eine andere, unglaublich grausame Methode aus: Sie tätowierten das Mädchen. Hakenkreuze, pornografische Darstellungen, Beleidigungen und Schmierereien brandmarken die 17-Jährige nun für den Rest ihres Lebens. Beine, Arme, Hände, Rücken - es gibt kaum einen Körperteil, der nicht mit den zutiefst erniedrigenden Bemalungen bedeckt wurde.

Acht Verdächtige bereits festgenommen

"Das ist eine der grausamsten Taten, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe", zitieren britische Medien Abdou. Ihre Organisation hat dem Opfer nicht nur gerichtlichen, sondern auch psychologischen Beistand zugesichert.

Medienberichten zufolge sollen acht der 13 mutmaßlichen Täter bereits festgenommen worden sein. Nach den anderen fünf wird gefahndet. Die Ermittler stehen nun auch vor der Aufgabe, zu klären, wie das Mädchen einen Monat lang gefangen gehalten werden konnte, ohne dass es jemandem aufgefallen ist. Die Menschenrechtsaktivistin Abdou vermutet, dass die Dorfbewohner sich aus Angst nicht an die Polizei gewandt haben.

Sexuelle Gewalt in Marokko

Sexuelle Gewalt ist in Marokko trauriger Alltag. Einer Studie aus dem vergangenen Jahr zufolge wurden 73 Prozent der Frauen bereits Opfer sexueller Belästigung - und zwar im öffentlichen Raum. Was hinter verschlossenen Türen passiert, bleibt wie so oft im Verborgenen. Die staatliche Studie geht jedoch davon aus, dass 5,7 Millionen Frauen allein 2017 Opfer von Gewalttaten geworden sind.