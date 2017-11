Nach dem Blutbad in einer Kirche in Texas mit mindestens 26 Toten hat US-Präsident Donald Trump von einer entsetzlichen Tat gesprochen. Auf die Frage, ob nun eine Änderung des Waffenrechts anstehe, äußerte sich Trump bei einer Pressekonferenz in Japan ablehnend: "Ich denke, dass wir hier ein Problem der psychischen Gesundheit haben. Nach den ersten Berichten war das ein sehr gestörtes Individuum mit sehr vielen Problemen über einen längeren Zeitpunkt. Wir haben viele Probleme mit der psychischen Gesundheit in unserem Land, wie in anderen Ländern auch. Das hat aber nichts mit Waffen zu tun. Wir werden das untersuchen, aber dafür ist es noch etwas zu früh. Glücklicherweise war da jemand, der in die andere Richtung geschossen hat, sonst wäre es noch viel schlimmer gekommen. Es ist ein sehr, sehr trauriger Vorfall. Das sind großartige Leute und ein sehr, sehr trauriger Vorfall. So sehe ich das." Trump war im US-Präsidentschaftswahlkampf von der "National Rifle Association" NRA unterstützt worden. Die Republikaner und die NRA argumentieren, nur durch das Recht auf Waffenbesitz könnten sich Bürger gegen Verbrecher und Amokläufer schützen.