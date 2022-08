Salman Rushdie, Autor des Buches "Die satanischen Verse", ist laut Medienberichten in New York auf der Bühne attackiert worden. Gegen Rushdie hatte der verstorbene iranische Führer Ayatollah Ruhollah Khomeini eine Fatwa erlassen, die dessen Tod forderte.

Der kontroverse Autor Salman Rushdie, dessen Werke in den 1980er-Jahren zu Morddrohungen aus dem Iran führten, wurde am Freitag angegriffen, als er im Westen von New York einen Vortrag halten wollte. Das berichten die Nachrichtenagentur Associated Press und der britische Sender BBC übereinstimmend. Polizei und Einsatzkräfte seien zu dem Veranstaltungshaus im Westen des Bundesstaats New York gerufen worden, bestätigte die Polizei der Deutschen Presse-Agentur am Freitag.

Ein Reporter von Associated Press sah laut dem Bericht, wie ein Mann die Bühne der Chautauqua Institution stürmte und anfing, Rushdie zu schlagen oder auf ihn einzustechen, als er vorgestellt wurde. Rushdie fiel zu Boden, und der Mann wurde festgehalten. Ein Bild der AP zeigt, wie Menschen sich um den am Boden liegenden Rushdie kümmern. Über seinen Zustand ist derzeit noch nichts bekannt.

Rushdies Buch "Die satanischen Verse" ist seit 1988 im Iran verboten, da es von vielen Muslimen als gotteslästerlich empfunden wird. Ein Jahr später erließ der verstorbene iranische Führer Ayatollah Ruhollah Khomeini eine Fatwa oder ein Edikt, in dem Rushdies Tod gefordert wurde.

Der Iran hat außerdem eine Belohnung von mehr als drei Millionen Dollar für jeden ausgesetzt, der Rushdie tötet.