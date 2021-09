Indonesia, Lombok island, July 2019. The harbor of Tanjung Luar is located in Eastern Lombok, a fishing port conterminous with the Indian Ocean. Fishermen are unloading a big shark from a boat just arrived in the early morning. Due to the heavy weight,...

Ein ausgewachsener Hai ist so schwer, dass ihn zwei Männer zum Hafen Tanjung Luar auf der Insel Lombok tragen müssen Mehr