Sehen Sie im Video: Attentat auf Polizeichef von Mexiko-Stadt – Drogenbande in Verdacht.





Schüsse in Mexikos Hauptstadt am Freitag. Dort ist der Polizeichef von Mexiko-City, offenbar nur um Haaresbreite einem Attentat entgangen. Omar Garcia Harfuch erlitt mehrere Schussverletzungen, zwei seiner Leibwächter wurden bei dem Angriff getötet. Auch eine unbeteiligte Frau, die mit Verwandten im Auto unterwegs war, kam ums Leben. Im Verdacht steht eine der mächtigsten Drogenbanden Mexikos. Aufnahmen des Justizministeriums zeigen mehrere von Kugeln durchsiebte Fahrzeuge. Das Büro des Generalstaatsanwalts von Mexiko-Stadt teilte mit, dass ein Dutzend Verdächtige im Zusammenhang mit dem Attentat festgenommen wurden. 11 der Verdächtigen sollen aus verschiedenen Bundesstaaten Mexikos stammen, einer aus Kolumbien. "Als Ergebnis der Verhöre der Verdächtigen haben wir erfahren, dass sie möglicherweise drei Wochen zuvor unter Vertrag genommen wurden und dafür einen Geldbetrag erhalten haben." Dem Jalisco New Generation Kartell, das von einem ehemaligen Polizeibeamten geführt wird, wird vorgeworfen, mit einem rigorosen Kampf zur Ausschaltung seiner Rivalen zur Eskalation der Gewalt in Mexiko beizutragen.