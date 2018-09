Mexiko ist berüchtigt für die tausenden Toten, die der Drogen- und Bandenkrieg seit Jahren kostet. Meldungen von Hinrichtungen, Verschwundenen und Massengäbern mit Dutzenden von Leichen sind fast alltäglich in dem lateinamerikanischen Land. Aber die jüngste Geschichte in dieser grausamen Tragödie stellt dennoch noch einmal eine bizarre Steigerung dar.

Schon vor Tagen war bekannt geworden, dass die Staatsanwaltschaft des Bundesstaates Jalisco einen Kühllaster angemietet hatte, weil in den Leichenhäusern kein Platz mehr ist, um alle Toten unterzubringen. Offenbar hat der Lkw immer wieder den Standort gewechselt, um möglichst unauffällig zu bleiben. Aber die Bewohner in der Stadt Tlaquepaque ließen sich nicht mehr täuschen, zu stark war der Gestank, der vom Leichen-Laster ausging. Außerdem beschwerten sich die Menschen über die große Zahl Fliegen, die in ihrer Gegend auftauchten. Die Stadt und die Polizei griffen ein und ließen den Laster entfernen.

Zu viele Tote, zu kleine Leichenschauhäuser

Die Staatsanwaltschaft musste schließlich zugegeben, dass sich in dem Kühllaster 157 Leichen befinden. Da die Kapazitäten in den Leichenschauhäusern nicht mehr ausreichten, sei man auf diese provisorische Lösung angewiesen. Schon seit zwei Jahren würde diese Methode der Leichenaufbewahrung verfolgt, stellte sich heraus.

Doch das war nicht die ganze Wahrheit: Jetzt musste die Staatsanwaltschaft zugeben, dass es einen weiteren Laster mit 80 Leichen gibt. Das hatte der Ex-Direktor des Forensischen Instituts in der Bundeshauptstadt Guadalajara, Luis Cotero Bernal, zuvor enthüllt, wie die Internetseite "Borderland Beat" berichtete. Seinen Angaben zufolge seien sogar 144 Tote in dem zweiten Lastwagen verstaut, der auf dem Gelände des Forensischen Instituts stehe. Allein über das Wochenende seien 30 Tote hinzugekommen. Nach offiziellen Angaben wurden in dem Bundesstaat im Jahr 2018 bis einschließlich Juli 552 Morde registriert, über 3000 Menschen seien vermisst gemeldet.

Staatsanwaltschaft kommt mit der Arbeit kaum nach

Die Enthüllungen über die Kühllaster sind für die Regierung des Bundesstaates Jalisco zu einer großen Belastung geworden, offenbaren sie doch einmal mehr, wie überfordert die Behörden mit der exzessiven Gewalt und den hohen Opferzahlen sind. Nach Angaben von Ex-Direktor Luis Cotero Bernal bestehe das Problem nicht nur in der hohen Zahl der Mordopfer, sondern auch darin, dass die Staatsanwaltschaft die Leichen nicht identifiziere. So könnten diese auch nicht an die Angehörigen überstellt werden und müssten vom Staat beerdigt werden. Allerdings: Auch die Kapazitäten der Friedhöfe seien erschöpft, sagte der Ex-Direktor.