Polizisten vor der Bulgari-Filiale am Place Vendôme in Paris

Schwer bewaffnete Männer haben ein Luxusgeschäft in Paris ausgeraubt. Sie erbeuteten Schmuck im Wert von rund zehn Millionen Euro. Einige der Täter wurden gefasst, andere sind noch flüchtig.

Bei einem spektakulären Raubüberfall in Paris hat eine Gruppe von Dieben Schmuck im Wert von rund zehn Millionen Euro erbeutet. Drei bewaffnete Räuber marschierten am Dienstag in das Luxusgeschäft Bulgari mitten in der französischen Hauptstadt. Anschließend flüchtete das Trio mit einem Auto, vier weitere Komplizen ergriffen auf Motorrollern die Flucht.

Die Täter lieferten sich eine waghalsige Verfolgungsjagd mit der Polizei – es fielen Schüsse, die Gangster mussten zu Fuß weiter fliehen. Letztlich konnten die drei Räuber festgenommen werden, einer von ihnen erlitt eine Schussverletzung am Bein. Zumindest ein Teil der Beute wurde sichergestellt. Die übrigen Flüchtigen entkamen allerdings mit ihren Motorrollern. Nach ihnen wird weiterhin gefahndet. Bei dem Überfall selbst kam im Geschäft am Place Vendôme niemand zu Schaden, teilte Bulgari mit.

Mehrere Überfälle auf Schmuckgeschäfte in Paris

"Es ist nicht das erste Mal, dass der Place Vendôme ins Visier genommen wird", sagte eine Polizeibeamtin der Nachrichtenagentur Reuters. "Aber das waren nicht nur Pistolen, mit denen sie bewaffnet waren. Mit großen Waffen ein solches Risiko einzugehen, das kommt selten vor." Der Place Vendôme ist vor allem für seine zahlreichen Luxusgeschäfte bekannt. Die Bulgari-Filiale dort wurde erst kürzlich renoviert.

In diesem Sommer hatte es bereits mehrere Überfälle auf Schmuckgeschäfte in der französischen Hauptstadt gegeben. Im Juli erbeutete ein Räuber in einem Geschäft des Juweliers Chaumet Schmuck im Wert von fast zwei Millionen Euro. Der Dieb konnte jedoch später gefasst und die Ware sichergestellt werden. Darüber hinaus gab es ebenfalls im Juli einen Überfall auf ein Juweliergeschäft von Dinh Van. Dort raubten zwei Männer mit Tränengas und einer Elektroschockpistole Schmuck im Wert von 400.000 Euro.

Quellen: "France 24" / Reuters