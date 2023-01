Der Doppelmord von Mistelbach sorgte vor einem Jahr bundesweit für Entsetzen. Nun hat das Landgericht Bayreuth langjährige Jugendstrafen für die Tochter des getöteten Ärzteehepaars und deren Freund verhängt.

Im Prozess um den Doppelmord von Mistelbach sind die beiden Angeklagten schuldig gesprochen worden. Für den Mord an den Eltern seiner Freundin muss ein 19-Jähriger 13 Jahre und 6 Monate in Haft. Wegen Mordes in zwei Fällen verurteilte das Landgericht Bayreuth am Montag auch die älteste Tochter des Paares zu einer Gefängnisstrafe von 9 Jahren und 6 Monaten. In der Nacht vom 8. auf den 9. Januar 2022 waren ein 51 Jahre alter Arzt und seine 47 Jahre alte Frau, die ebenfalls Medizinerin war, erstochen in ihrem Schlafzimmer aufgefunden worden. Das Paar hinterlässt vier Kinder.

Doppelmord von Mistelbach sorgte bundesweit für Schock

Der Fall hatte vor einem Jahr bundesweit für Entsetzen gesorgt. Die Öffentlichkeit war von der Verhandlung seit der Anklageverlesung ausgeschlossen.

Mehr in Kürze beim stern.