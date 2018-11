Ein wegen dreifachen Mordes in Kalifornien verurteilter US-Amerikaner hat in den vergangenen Jahrzehnten möglicherweise Dutzende weitere Morde in zahlreichen US-Bundesstaaten begangen. Der Sheriff von Wise County im Bundesstaat Texas, Lane Akin, bestätigte entsprechende US-Medienberichte. In einer Mitteilung Akins hieß es, der in Wise County inhaftierte mutmaßliche Serienmörder namens Samuel L. kooperiere mit den Ermittlern, um Morde aus den Jahren 1970 bis 2005 aufzuklären. L. habe bislang Angaben zu mehr als 90 Morden gemacht.

Gegen L. wurde im vergangenen Juli in Ector County in Texas Anklage wegen des Mordes an einer Frau im Jahr 1994 erhoben. Der Angeklagte wurde daraufhin aus dem Gefängnis in Kalifornien nach Texas überstellt und in Wise County inhaftiert.

Samuel L. könnte zahlreiche Morde begangen haben

Der Sender NBC zitierte eine Mitteilung vom Staatsanwalt in Ector County, wonach der 78-Jährige einer der schlimmsten oder sogar der schlimmste Serienmörder in der Geschichte der USA sein könnte, sollte er die Morde tatsächlich alle begangen haben. L. sei in Kalifornien bereits zu dreimal lebenslanger Haft verurteilt worden, weil er in der Gegend von Los Angeles in den Jahren 1987 bis 1989 drei Frauen erwürgte.

In der Mitteilung des Sheriffs von Wise County hieß es, Fahnder aus den Bundesstaaten Texas, Florida, Georgia, Kentucky, Tennessee, Mississippi, Louisiana, Illinois, Ohio, Kalifornien, Indiana, Arizona, New Mexico und South Carolina hätten Little bislang verhört. Außerdem hätten Ermittler der Bundespolizei FBI und des Justizministeriums in Washington den Verdächtigen befragt, der auch den Namen Samuel McDowell gebraucht habe.