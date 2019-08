Ohne die Briefe hätte er vermutlich längst loslassen können. Alan Bennett war acht, als es passiert ist. Sein Bruder Keith war zwölf. Mehr als ein halbes Jahrhundert ist seitdem vergangen; eigentlich genug Zeit, um mit dem Unbegreiflichen leben zu lernen: Am 16. Juni 1964 wurde Keith entführt. Er war auf dem Weg zum Haus seiner Großmutter gewesen, es war nur ein kurzes Stück, Alan war schon dort und wartete auf ihn. Zuletzt wurde Keith in Begleitung einer blonden Frau gesehen.

Alan Bennett ist jetzt 62 und fährt immer noch regelmäßig raus ins Moor von Saddleworth. Denn irgendwo dort, in dieser weitläufigen Hochebene östlich von Manchester, haben sie seinen Bruder vergraben. Das haben sie verraten. Mehr nicht.

Sackgasse eines Frauenlebens

Er hat Manchester nie verlassen, er konnte es nicht. Er hat mit den Mördern seines Bruders Kontakt aufgenommen, hat alles gelesen, was sie je veröffentlicht haben, er ist ihnen bis ins letzte Detail ihrer Fantasien gefolgt. Immer in der Hoffnung, dass er das Puzzle irgendwann zusammensetzen kann. Es ist das, was Alan Bennetts Anwalt heute "das zweite Verbrechen" nennt.

Jetzt am Kiosk Mehr wahre Verbrechen lesen Sie in der neuen Ausgabe von stern Crime

20 Jahre nach Keith Bennetts Verschwinden erklärten die Serienmörder Ian Brady und Myra Hindley aus dem Gefängnis heraus, dass sie es waren, die den Jungen umgebracht haben. Sie wüssten auch, wo die Leiche zu finden sei. Eines Tages würden sie es den Angehörigen sagen. Und dann bekam Alan Bennett Briefe wie diesen: "Ich rate Ihnen hiermit erneut, nicht weiter zu suchen, bevor alle Dinge geregelt sind. In meinem Nachlass werde ich eigens für Sie Instruktionen hinterlassen. Meine Zeit ist fast vorbei. Hochachtungsvoll, Ian Brady."

Ian Brady und seine Freundin Myra Hindley töteten Anfang der 60er Jahre drei Kinder und zwei Jugendliche. Sie gingen als "Moormörder von Manchester" in die Geschichte ein. Sie wurden berühmt. Für das Liebespaar war es die Vollendung eines lang gehegten brutalen Plans: Sie wollten größer sein als der Rest. Sich eine Welt erschaffen, in der sie allein die Regeln bestimmen. Eine Welt, die sie auch während ihrer mehr als vier Jahrzehnte dauernden Haft noch beherrschten. "Serienmörder sind metaphorische Götter in ihrem eigenen Königreich", schrieb Ian Brady später in seiner Zelle. Und auch heute, zwei Jahre nach seinem Tod, hat Ian Brady die Kontrolle über dieses Reich noch nicht verloren. "Es fühlt sich an, als wäre ein Teil von Keith für immer bei ihnen", sagt Alan Bennett. Darum kann er nicht aufhören zu suchen.

1961, als Alan und Keith noch zusammen im Garten spielen, wird Myra Hindley 19 und das Wasserstoffperoxid, mit dem sie ihre dunklen Haare bleicht, ist der einzige Luxus, den das Leben ihr bietet. Manchester ist eine stinkende Industriestadt mit verrußten Ziegelsteinhäusern und schwarz qualmenden Schornsteinen. Myra und ihre Eltern wohnen in Gorton, dem Arbeiterviertel, in dem es besonders hart ist. Die Mütter gehen in die Kirche, die Väter in den Pub. Wenn die Lohntüten ausgegeben werden und das Geld endlich wieder für ein wüstes Besäufnis reicht, schlagen die Männer erst einander und später ihre Frauen. Myra kennt das, sie musste ihren Vater schon als kleines Mädchen oft aus der Kneipe holen und zusehen, wie er zu Hause randalierte. Es war keine brutale Kindheit. Es war normal.

Fullscreen

Myra ist oft wütend. Sie lernt Judo, geht gern aus. Sie war mal verlobt, aber dann hat sie Schluss gemacht, sie fand ihren Freund kindisch, sie will das alles nicht: abhängig sein von einem Mann, der viel zu wenig verdient und Kinder kriegen, Essen kochen, Fernsehen; die Sackgasse eines Frauenlebens.

"Das schwarze Licht"

Im Kino bewundert sie die neuen Helden ihrer Zeit: James Dean, Elvis Presley. Sensible Rebellen, die niemals mit dem Klang der Fabriksirene zur Schicht trotten würden, stumm wie müde Schafe. Ian Brady, ihr Arbeitskollege bei Millwards, dem Chemiewarenvertrieb, bei dem sie gerade als Schreibkraft angefangen hat, sieht ihnen ein bisschen ähnlich: groß, mit wilden dunklen Haaren und traurigen Augen. Er ist gut angezogen. Viel moderner als die anderen Männer. Er hat ein Motorrad. Myra ist schnell verliebt. Im Tagebuch, das man später an ihrem Arbeitsplatz findet, notiert sie: "Heute hat Ian mich angesehen." Oder: "Ich liebe Ian. Er hat eine Erkältung, ich würde ihn gern bemuttern."

Ian Brady ist damals 23 und interessiert sich nicht besonders für die Wasserstoffblondine an der Schreibmaschine. Er hat ganz andere Probleme. Er kommt aus Glasgow, ist bereits mehrfach vorbestraft und war auch schon im Knast. Mit dem Bürojob im Großhandel will er bloß ein wenig Ruhe in die Sache bringen, eigentlich ist er sich zu schade für so ein spießiges Dasein. Nachts bastelt er an seiner kriminellen Karriere. Als Anführer einer Bande sieht er sich, als brillanter Dieb, der Geldtransporter überfällt und die ganz großen Dinger dreht. Im Gefängnis hat er ein paar gute Kontakte geknüpft, auch Ausrüstung hat er sich bereits besorgt: Waffen, einen Fotoapparat, ein Gerät, um den Polizeifunk abzuhören, und ein Tonbandgerät.

Fullscreen

Doch es läuft schleppend, er kommt nicht richtig voran. Das frustriert ihn. Sehr. Er kennt das schon. Manchmal sind diese Phasen aus Wut und Schwermut so überwältigend, dass sie seine Gedanken lähmen. Er fühlt sich dann völlig los gelöst von der Welt. Einzigartig. Einer, der die Fassaden durchschaut und die Wahrheit sieht. Er mag diesen Zustand. Er nennt ihn später: "das schwarze Licht".

Myra Hindley und Ian Brady kennen sich bereits ein Jahr, als es auf der Weihnachtsfeier endlich funkt. Nach der Party ziehen sie durch die Pubs, gehen ins Kino, küssen sich an Häuserecken. Ian verbringt eine Nacht bei ihr, aufregend, intensiv. Silvester feiern sie gemeinsam mit Myras Eltern. Sie schreibt: "Er ist so feinsinnig, dass ich weinen könnte."

Die Beziehung wächst. Und mit ihr noch etwas anderes. Wenn sie beisammen sind, spüren sie es beide.

Picknick im Moor

Sie gehen viel aus und bleiben dabei stets unter sich. In den Hinterzimmern der Pubs sitzen sie am Tisch und reden über den Unsinn des Lebens. Ian erzählt ihr vom Knast und den Büchern, die er gelesen hat. Nietzsche. Dostojewski. Camus. Myra sagt, dass sie nicht so enden will wie die anderen Frauen: gefangen in Mutterschaft und Ehe. Ian sagt, dass man immer die Wahl hat. Er fragt sie: "Was ist erstrebenswerter? Für ein paar Momente wie ein Tiger zu leben oder für immer wie ein Schaf?" Das Universum sei grenzenlos. Warum solle das nicht auch für den Menschen gelten? "Wir sind nur durch unsere Vorstellungskraft limitiert," sagt er zu ihr. Sie ist fasziniert von seinen Gedanken.

Später, im Gefängnis, führen Myra Hindley und Ian Brady unzählige Zwiegespräche mit Journalisten, Ermittlern und psychologisch interessierten Vertrauten. Bei einem dieser Treffen sagt Myra Hindley über Brady: "Er wurde mein Gott, mein Idol, ich betete ihn an." Brady beschreibt ihre Verbindung als einen "Prozess gegenseitiger Osmose": "Schritt für Schritt entwickelten wir eine geradezu telepathische Beziehung."

Sie werden wie eine Sekte. Eine Sekte zu zweit.

Fullscreen

Irgendwann, als sie wieder mal bei einer Flasche Wein im Pub sitzen, kommt es laut Brady zu diesem Gespräch: Jeder hat doch einen Feind, den er gern umlegen würde, sagt er zu Myra, wer ist das bei dir? Sie nennt Ronnie Sinclair, ihren ehemaligen Verlobten. Gut, sagt Brady. Nehmen wir mal an, Ronnie käme bei einem Unfall ums Leben. Dann würdest du dir keine Vorwürfe machen. Aber wenn du an seiner Beseitigung beteiligt wärest, würdest du dich schuldig fühlen. Obwohl es doch für ihn gar keinen Unterschied macht, ob er durch einen Unfall stirbt oder durch Mord. Sie lässt sich auf seine Logik ein. Von da an reden sie häufiger über das Töten. Menschen sterben sowieso. Sie umzubringen ist nichts anderes als das Überschreiten einer gesellschaftlichen Norm. Eine Übung, um den freien Willen zu trainieren. Gut und Böse sind moralische Kategorien, die Natur kennt sie nicht.

Myra wird eleganter durch ihn. Sie kleidet sich besser, mit fein geschnittenen Mänteln und Lippenstift, auch ihre Haare sind jetzt weniger grell. Mit dem Motorrad fahren sie häufig ins Moor von Saddleworth. Ian liebt diese Landschaft, die stille, ursprüngliche Wildnis. So muss die Erde ausgesehen haben, ehe es Menschen gab. Er spürt die Energie, er fühlt sich mächtig und gefährlich. Was hier geschieht, sieht und hört niemand.

Weil er so viel mit Myra zusammen ist, hat er kaum noch Zeit für seine kriminellen Pläne. Den Fotoapparat benutzt er nicht mehr, um die Routen der Geldtransporter zu dokumentieren. Stattdessen fotografiert er sich und Myra beim Sex. Die Bilder bringen ihnen viel Geld ein, alles könnte gut sein. Aber dieses Flackern in seinem Inneren ist immer noch da. Das schwarze Licht. Er will es endlich tun. Den Weg des "puren Existenzialismus konsequent zu Ende gehen", wie er das nennt. Eines Tages, so behauptet es Brady später, habe sie beim Picknick im Moor erneut über Ronnie Sinclair gesprochen, gesagt, sie würde gern zusehen, wie er stirbt; gern den Moment erleben, in dem ein Mensch begreift, dass er getötet wird. Da habe er geahnt, dass sie bereit sei. "Ich wusste – und ich weiß immer noch –, dass Gefühllosigkeit und Grausamkeit ein Teil meiner Natur sind", schreibt Myra Hindley später. "Nur wo das herkommt, das weiß ich nicht."

"Masterliste"

In Myras Wohnzimmer bereiten sie alles vor. Sie wollen gemeinsam jemanden töten, das steht nun fest. Aber Ronnie Sinclair wird es nicht sein. Es darf keine Verbindung zu dem Opfer geben, damit würden sie sich nur verdächtig machen. Es muss jemand sein, der ihnen völlig unbekannt ist. Jemand, der das Pech hat, zufällig dort zu sein, wo sie warten. "Irgendwo da draußen in Manchester schlief ein Fremder, in dessen Leben wir bald eingreifen würden", so beschreibt Brady das im Nachhinein. "Wir kannten ihn nicht, er kannte uns nicht. Aber unsere Schicksale bewegten sich unweigerlich aufeinander zu."

Auf einer "Masterliste" notieren sie die wichtigsten Details ihres Vorgehens: Nur einer von ihnen wird das Zielobjekt ansprechen, sie dürfen nicht zusammen gesehen werden. Die Kleidung, die sie während der Tat tragen, muss verbrannt und durch identische Stücke ersetzt werden. Ihre Alibis müssen wasserdicht sein für mindestens 14 Tage. Um das abzusichern, werden die beiden geselliger: Wenn sie jemanden treffen, erkundigen sie sich nun oft, wie spät es gerade ist und welches Datum man habe.

Die Liste, die Fotos und sonstiges Material, das Brady angesammelt hat, soll in einem Koffer im Schließfach verwahrt werden, solange sie mit einem Mord beschäftigt sind. Wenn es Zeugen gibt, werden sie erschossen. Sollte die Polizei sie überwältigen, wird Ian erst Myra töten und dann sich selbst.

Am 12. Juli 1963 fährt Myra gegen acht Uhr abends wie verabredet mit ihrem Wagen durch die Froxmer Street in Gorton. Pauline Reade, 16 Jahre alt, ist gerade auf dem Weg zu einer Tanzveranstaltung und etwas zu früh dran. Myra ruft sie zu sich. Sie habe einen kostbaren Handschuh bei einem Spaziergang im Saddleworth Moor verloren, sagt sie. Ob Pauline ihr netterweise beim Suchen helfen könne, sie bekäme auch eine Belohnung. Das Mädchen steigt ein.

Ganz zufrieden sind sie nicht mit der Wahl des Opfers. Das Mädchen ist fast schon zu alt. Verschwundene Teenager gibt es viele. Nur wenn ein Kind nicht nach Hause kommt, wissen alle, dass etwas Schlimmes passiert ist. Trotzdem machen sie weiter wie verabredet. Ian Brady folgt Myra auf seinem Motorrad zur vereinbarten Stelle am Hollin Brown Knoll. Es ist eine karge Gegend mit ein paar Hügeln und Felsen, die die Sicht von der Straße her versperren. Sie missbrauchen das Mädchen und schneiden ihm die Kehle durch. Den Spaten haben sie dabei.

Gemetzel

Am 23. November 1963 nehmen sie den zwölfjährigen John Kilbride mit ins Moor. Am 16. Juni 1964 verschwindet der zwölfjährige Keith Bennett. Am 26. Dezember töten sie die zehnjährige Lesley Ann Downey.

Schon vier Morde, ohne Spuren zu hinterlassen. Die Koffer mit ihrer Materialsammlung, die sie jedes Mal am Bahnhof einschließen, werden immer schwerer. Ihre Methode scheint perfekt: Myra im Auto, er auf dem Motorrad, die Kinder haben Vertrauen und kommen einfach mit. "Ganz friedlich und hilfsbereit folgten sie uns", sagt Myra Hindley später. "Wie Lämmer." Einmal wird sie von einem Polizisten angesprochen, als sie den Wagen im Moor am Straßenrand geparkt hat. Hinten drin liegt die Leiche von Lesley Ann Downey. Ian Brady ist mit dem Spaten schon vorgegangen und versteckt sich hinter einem Felsen. Aber Myra bleibt cool. Lächelt und sagt, alles in Ordnung, sie habe nur kurz warten müssen, bis die Zündkerzen trocken seien, gleich springe ihr Wagen wieder an. Bei der feuchten Winterluft ist das plausibel. Der Polizist fährt weiter.

Fullscreen

Ian und Myra sind ein fröhliches Paar. Manchmal besuchen sie die Stellen im Moor gemeinsam mit Freunden. Dass nur sie wissen, was dort passiert ist, gibt ihnen ein Gefühl grenzenloser Stärke. "Je häufiger wir wie Götter handeln, desto mehr werden wir wie Götter", so fasst Brady das zusammen. Myra Hindley sagt, sie selbst sei nach dem ersten Mord gestorben. Sie sei eine andere geworden.

Sie trinken viel, zu Hause nun oft zusammen mit Myras Schwester und deren Mann. Auch dem Schwager gegenüber breitet Brady seine Theorien von freiem Willen und Selbstermächtigung aus. Vielleicht denkt er, in ihm einen Gleichgesinnten gefunden zu haben wie in Myra. Vielleicht hält er sich bereits für ein höheres Wesen, einen "Übermenschen" im falsch verstandenen Sinn Nietzsches. Vielleicht ist er einfach nur besoffen. Es liegt nicht an Myra Hindley, dass sie auffliegen. Es ist Ian Brady, der am 6. Oktober 1965 einen Fehler macht.

Am Hauptbahnhof von Manchester, dort, wo die Schwulen stehen, spricht er abends den 17-jährigen Edward Evans an. Myra wartete im Auto, gemeinsam nehmen sie ihn mit nach Hause, trinken Wein. Brady träumt noch immer von dem großen Ding, das er drehen will. Dieser Mord soll ein Test sein. Er will wissen, ob sein Schwager qualifiziert ist. Es wird ein Gemetzel. Brady schlägt mit der Axt daneben, Edward Evans wehrt sich, im Nebenzimmer wacht Myras Großmutter auf und fragt, was los ist. Brady muss mehrfach zuschlagen und Evans strangulieren, ehe der stirbt. Myra wischt alles auf. Ihr Schwager wickelt die Leiche in Plastik und trägt sie in die Dachkammer. Ian Brady hat sich bei dem Kampf den Knöchel verstaucht, darum können sie den Körper in dieser Nacht nicht mehr ins Moor bringen. Sie gehen schlafen. Am nächsten Morgen informiert der Schwager die Polizei. Ob er an dem Mord beteiligt war, wie Brady sagt, wird nie geklärt.

Am 7. Oktober 1965 holen die Ermittler Ian Brady ab. Es ist das erste Mal, dass Myra ihn schwach sieht. Sein Plan ist nicht aufgegangen. Selbstmord statt Gefangenschaft, davon hatte er immer geredet. Doch ausgerechnet an diesem Tag hatte er vergessen, seine Pistole unters Bett zu legen. Myra Hindley wird vier Tage später verhaftet. Vier Tage, in denen sie Zeit hat, um Fotos und Notizen zu verbrennen. Sie schafft es sogar noch, ihren Chef bei Millwards zu fragen, ob er sie und Brady rausschmeißen kann, damit sie Arbeitslosengeld kriegen. Nur an den Koffer kommt sie nicht mehr ran. Das Ticket für das Schließfach steckt in einem Gebetsbuch, das die Polizei bereits beschlagnahmt hat. Bei ihrem ersten Verhör wiederholt sie unentwegt: "Fragen Sie Ian. Was immer er getan hat, habe ich getan. Wo immer er gewesen ist, bin ich gewesen."

"Nothing matters"

Im Bahnhof von Manchester findet die Polizei den eingeschlossenen Koffer. Darin liegen neun Fotografien, die ein nacktes, gefesseltes Mädchen zeigen. Es ist die zehnjährige Lesley Ann Downey. Auch Fotos von Myra Hindley sind dabei. Sie zeigen sie an verschiedenen Orten im Saddleworth Moor, auf manchen Bildern hat sie ihren kleinen Welpen im Arm. Und die Polizisten finden ein Tonband.

Man hört, wie Lesley Ann wimmert, schreit. Hindley versucht, sie zu knebeln, ihre Stimme ist klar zu erkennen: "Steck das in den Mund." Das Mädchen sagt, sie sollen die Hände von ihr nehmen: "Ich muss vor acht zu Hause sein, ich werde umgebracht, wenn ich dann nicht da bin." Ian Brady sagt: "Ja." Im Hintergrund klickt es dreimal, als er sein Kamerastativ aufbaut. Myra Hindley dreht das Radio lauter. Little Drummer Boy. Es ist Weihnachten. Die Tonaufnahme wird später zum wichtigsten Beweisstück gegen Myra Hindley.

Mithilfe der Fotos rekonstruiert die Polizei, welche Orte im Moor das Paar besucht hat. Dort, wo Hindley mit ihrem Hund posierte, finden sie Lesley Ann Downeys Leiche. Fünf Tage später entdecken sie in der Nähe den Körper von John Kilbride. Der Name des Jungen steht in Ian Bradys Notizbuch.

Edward Evans, Lesley Ann Downey, John Kilbride. Drei Morde, voller Sadismus geplant und umgesetzt, drei Mal lebenslänglich. Als Ian Brady 1966 den Urteilsspruch hört, weiß er, dass er das Gefängnis nie wieder verlassen wird. Es ist ihm egal. "Nothing matters", nichts ist wichtig, sein ewiger Grundsatz. Im Knast ist er zwar nicht mehr der Herr über sein Leben. Und auch nicht über seinen Tod. Aber einen Rest Kontrolle hat er noch. Etwas zu wissen, wonach alle anderen suchen, ist auch eine Form von Macht.

Myra Hindley wird ebenfalls zu lebenslanger Haft verurteilt. Über sechs Jahre schreiben die beiden sich noch Briefe, dann wendet sie sich von Ian Brady ab. Sie beginnt, die Schwere ihrer Schuld zu bestreiten. Brady habe die Opfer ausgewählt, bei den Morden sei sie nie dabei gewesen. Sie verstrickt sich in Widersprüchen, behauptet, auch von dem Verbrechen an Lesley Ann nichts mitbekommen zu haben, obwohl ihre Stimme auf dem Tonband zu hören ist. Später ändert sie ihre Strategie: Brady habe sie zu all dem gezwungen, er habe sie geschlagen und gedroht, sie umzubringen. Als sie Mitte der 80er Jahre eine Hafterleichterung durchsetzen will, zieht Ian Brady seinen Trumpf. Im Gespräch mit einem Journalisten gesteht er 1985 die Morde an Pauline Reade und Keith Bennett. Die Zeiten, die Orte, die Kleidung der Opfer; alles, was er sagt, stimmt.

Blanker Horror

Für die Familien ist Bradys Aussage wie ein Abgrund. Bislang galten ihre Kinder nur als vermisst. Und Hoffnung ist hartnäckig, auch wenn man es besser weiß. Mehr als 20 Jahre hatten die Angehörigen nach Keith und Pauline gesucht, hatten immer wieder geglaubt, sie zu sehen, im Bus, auf der Straße. Aber Mitte der Achtziger sind bereits so viele Grausamkeiten über Myra Hindley und Ian Brady an die Öffentlichkeit gekommen, dass ihre Namen für blanken Horror stehen. Die Familien wollen nur noch eines wissen: Wo habt ihr sie vergraben?

Um Antworten zu bekommen, müssen sie die Mörder ihrer Kinder anflehen. Keith Bennetts Mutter Winnie schreibt verzweifelte Briefe an Myra Hindley: "Miss, bitte helfen Sie mir." In einer 17-stündigen Aussage bestätigt Myra Hindley Bradys Geständnis. Und sie will kooperieren. Die erste Suche bleibt erfolglos. Dafür steht Myra nun im Mittelpunkt der Öffentlichkeit, sie hat inzwischen wichtige Fürsprecher gefunden, die sie verteidigen. Bei ihrem zweiten Besuch im Moor gibt sie tatsächlich ein wichtiges Detail preis. Am 1. Juli 1987, nach 100 Tagen Suche, findet die Polizei den Körper von Pauline Reade. Hindleys und Bradys erstem Opfer. Das Mädchen, das sie 24 Jahre zuvor getötet haben. Mit Hunderten von Helfern läuft die Suche nach Keith Bennett weiter. Die Fotos von seiner Mutter, die mit der Schaufel das Moor umgräbt, gehen um die Welt. Einen Monat später geben sie auf.

Fullscreen

Ian Brady fordert als Gegenleistung für seine Mitarbeit die Erlaubnis, sich umbringen zu dürfen. Suizid ist sein letzter großer Kampf. 1985 ist er als Psychopath eingestuft und in die Gefängnispsychiatrie von Ashworth verlegt worden. Das bedeutet, dass auch gegen seinen Willen medizinische Behandlungen an ihm durchgeführt werden können. Seine Versuche, sich zu Tode zu hungern, scheitern; er wird durch eine Nasensonde zwangsernährt. Über einen Anwalt übermittelt er der Presse seine Bereitschaft, bei der Suche nach Keith zu helfen. Danach können die Ermittler kaum anders, als auch ihn nach Saddleworth zu lassen. Wie berauscht taumelt er durch die weite Landschaft. Nach 20 Jahren in Haft scheinen seine Sinne in der Natur zu versagen, erklärt er. Er könne nichts wiedererkennen, das Moor habe sich zu sehr verändert. Aber in seinem Inneren sehe er alles noch ganz klar vor sich.

Alan Bennett schreibt Dutzende Briefe an Hindley und Brady. Keith war sein älterer Bruder, die Kinder standen sich sehr nah. Zu Ostern und Weihnachten fährt Alan mit seiner Mutter ins Moor, an jedem Geburtstag des Verschwundenen sind sie dort. 1998 trifft er Myra Hindley im Gefängnis, seiner Mutter sagt er nichts davon. Ihm begegnet eine kränkliche Frau, Hindley geht am Stock. Sie erwähnt nur ein Gebiet an der Bundesstraße, die durch das Moor führt, sagt, an besondere Merkmale in der Landschaft könne sie sich nicht mehr erinnern. Alan Bennett bittet Hindley, sich hypnotisieren zu lassen. Sie geht nicht darauf ein. Weiteren Treffen stimmt sie nicht mehr zu. Sie könne es nicht ertragen, ihn zu sehen.

2002 stirbt Myra Hindley im Alter von 60 Jahren im Gefängnis an einer Lungenentzündung. 2003 durchforscht die Polizei aufgrund früherer Aussagen Bradys und Hindleys mit moderner Satellitentechnik erneut das Moor. Und spätestens seit dem Treffen mit Myra Hindley hat Alan Bennett das Gefühl, der Lösung des Rätsels ganz nah gekommen zu sein. Es ist ein Gefühl, das ihn nicht mehr loslässt.

Nachlass

Ian Brady hat seine Zeit im Gefängnis genutzt, um sich zunehmend als intellektueller Psychopath zu inszenieren, dessen Abgründe für Normalsterbliche nicht zu begreifen seien. Er verfasst Texte über die Denkweise von Serienmördern oder über die Philosophie Marquis de Sades. Er genießt die Aufmerksamkeit der Medien, er schreibt Briefe an Zeitungen oder an die BBC, er empfängt Besucher und nutzt diese Gespräche immer wieder, um Informationen an die Öffentlichkeit zu bringen. Zum Beispiel, dass Keith Bennetts Jacke einen Metallreißverschluss gehabt habe, den man mit einem Detektor leicht aufspüren könne. Dass er genau sagen könne, wo der Junge liege, aber dass man ihn nicht mehr ins Moor lasse. Als die Polizei Manchester 2009 die Suche nach Keith bis auf Weiteres einstellt, korrespondiert Brady mit Alan Bennetts Anwalt. Wieder sagt er, er könne zeigen, wo das Grab sei. Aber er werde nicht wieder mit der Polizei zusammenarbeiten, wenn sich seine Haftbedingungen nicht änderten. Er wolle sterben dürfen.

Alle, die mit Brady zu tun haben, betonen, wie rational und klar er sei. In jede Lüge muss ein bisschen Wahrheit gestreut werden, so verwirrt man seine Gegner – das hatte Ian Brady auch Myra Hindley stets eingeschärft. Es ist ein Spiel, das er im Gefängnis perfektioniert hat. Manche seiner Hinweise stimmen. Warum sollte dann nicht auch der Rest seiner Aussagen glaubhaft sein? Hoffnung ist hartnäckig. Ian Brady weiß das und nutzt es aus. Das ist sein zweites Verbrechen.

Jetzt am Kiosk Mehr wahre Verbrechen lesen Sie in der neuen Ausgabe von stern Crime

2010 unterstützen freiwillige Helfer Alan Bennett und seine Mutter bei einer mit Spenden organisierten Suchaktion. Ein Team der walisischen Bergrettung mit speziell ausgebildeten Hunden durchkämmt 19 Areale im Moor. Etwa ein Jahr später erkrankt die Mutter an Krebs. Kurz vor ihrem Tod verspricht Alan Bennett ihr, die Suche nach Keith niemals aufzugeben. Ihr größter Wunsch war es, ihren Sohn ordentlich begraben zu können. Ihn endlich von dort wegzuholen, wohin seine Mörder ihn gebracht haben.

Alan Bennett kennt das Gelände inzwischen fast auswendig: Hollin Brown Knoll, Shiny Brook, Hoe Grain, die Orte, an denen man die anderen gefunden hat. Er hofft, die Suche eines Tages mit moderner Technik fortsetzen zu können. Und dann gibt es ja auch noch diesen Brief, den er selbst erhalten hat: "In meinem Nachlass werde ich eigens für Sie Instruktionen hinterlassen ..."

Ian Brady stirbt im Mai 2017. Er wurde 79 Jahre alt.

Innerer Frieden

Er hinterlässt unter anderem zwei Aktenkoffer mit Notizen. Kurz vor seinem Tod verfügt Brady jedoch, dass sie unter Verschluss gehalten werden. Gegen Tote wird nicht weiter ermittelt, vermutlich wusste er das. Seine Nachlassverwalter sagen, in den Notizen befände sich nichts, was für die Öffentlichkeit von Interesse sei oder zum Auffinden Keith Bennetts beitrage. Bislang konnte die Polizei von Manchester noch keinen Beschluss zur Durchsuchung der Koffer juristisch durchsetzen. Auch Alan Bennett fordert bisher vergebens, das Material zugänglich zu machen. Es gehe dabei nicht nur um Beweise, sagt sein Anwalt, es gehe auch um den inneren Frieden seines Mandanten. Vielleicht ist in den Koffern etwas, das Alan Bennett verrät, wo sein Bruder liegt. Ein Hinweis, den nur er versteht. Solange Alan Bennett sich diese Fragen stellen muss, solange hat er keine Ruhe vor Ian Brady.

Er fährt immer noch regelmäßig ins Moor von Saddleworth.