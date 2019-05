Die 21-jährige Janet Taylor wurde 1974 in Kalifornien erdrosselt, ihr lebloser Körper neben einer Autobahn gefunden. Der Mord konnte jahrzehntelang nicht aufgeklärt werden. Mithilfe modernster Technik untersuchten Ermittler jetzt alte DNA-Spuren, die an dem Opfer gefunden worden waren. Diese führten die Kriminalpolizei zu John Getreu. Der 74-Jährige sitzt seit dem vergangenen November im Gefängnis, nachdem ihm ebenfalls per Genanalyse ein Mord an einer Frau im Jahr 1973 nachgewiesen worden war. Bereits 1963 war John Getreu wegen Vergewaltigung und Mordes eines Mädchens in Bad Kreuznach in Deutschland im Gefängnis gesessen, nach zwei Jahren aber auf Bewährung entlassen worden. Nun vermutet die Polizei, dass Getreu möglicherweise noch für weitere Morde verantwortlich sein könnte.