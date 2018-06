Nach der Tötung der 14-Jährigen Susanna aus Mainz hat der im Irak festgenommene Ali B. laut einem Medienbericht die Tat gestanden. Er habe von einem Streit mit dem Mädchen gesprochen, in dessen Folge er sie getötet habe, berichtete die "Bild"-Zeitung am Samstag unter Berufung auf ein Fernsehinterview mit dem Polizeichef im nordirakischen Dohuk. Der "Wiesbadener Kurier" berichtete, Ali B. solle bereits am Samstagabend am Frankfurter Flughafen landen. Die Bundespolizei bestätigte dies zunächst nicht. Ali B. soll Susanna vergewaltigt und getötet haben. Sie war zwei Wochen lang vermisst worden, bevor ihre Leiche am Mittwoch in einem Erdloch in Wiesbaden entdeckt wurde. Der Tatverdächtige lebte in einer Wiesbadener Flüchtlingsunterkunft. Sein Asylantrag war im Dezember 2016 abgelehnt worden, wogegen er geklagt hat. Gegen ihn laufen mehrere Verfahren, unter anderem wegen Raubverdachts. Bevor er zur Fahndung ausgeschrieben wurde, reiste der Mann nach Angaben des Bundesinnenministeriums mit seiner Familie legal über den Düsseldorfer Flughafen aus und setzte sich nach Erbil im Nordirak ab. Dort wurde er durch kurdische Sicherheitsbehörden auf Bitten der Bundespolizei festgenommen. In Deutschland löste der Fall eine neue Debatte über die Beschleunigung von Asylverfahren aus.