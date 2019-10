Während sich andere Mörder den Kopf darüber zerbrechen müssen, wie sie ihre Leiche abtransportieren, ohne dabei Aufmerksamkeit zu erregen – weil jede Routinekontrolle der Polizei das Ende ihres Lebens in Freiheit bedeuten könnte –, hat ein Bestatter einen Leichenwagen und kann sein Opfer damit herumfahren. Anhalten wird ihn schon keiner, und falls doch: Wenn in einem Leichenwagen eine Leiche liegt, ist das für keinen Polizisten dieser Welt eine Überraschung.

Krematorium auf Hochtouren

Auch mit der Lagerung hat man keine Probleme. Die anderen nehmen dafür ihre Kühltruhe oder den Keller, ein Bestatter hat ein Kühlhaus, in dem sowieso alle Tage ein neuer Toter eingeliefert wird. Weiter geht es mit der Entsorgung: Gewöhnliche Mörder mühen sich damit ab, ihre Opfer zu zerstückeln, sie im Wald zu verstecken oder einzubetonieren. Als Bestatter kann man die Leiche einfach austauschen mit jemandem, der auf natürliche Art und Weise gestorben ist. Dann beerdigen Angehörige und Freunde zwar den falschen, aber das merkt ja niemand. Oder man legt seine Leiche zu einer anderen in den Sarg, bevor dieser zwei Meter unter der Erde verschwindet. Oder, noch besser, man lässt die Leiche einfach mit einem falschen Totenschein verbrennen und verstreut die Asche in alle Himmelsrichtungen. Dann gilt der alte Kriminalistenspruch: keine Leiche, kein Mord.

Für Bestatter ist es verhältnismäßig einfach, als Mörder durchzukommen. Nur: Die meisten Bestatter sind keine Mörder.

Eigentlich war Thomas Marberg kein Mann, dem man gern seine Toten anvertraut hätte. Er trug keine schwarzen Anzüge und Krawatten, sondern weit offen stehende Hemden und Goldketten, die grauen Haare über dem feisten Gesicht mit großem Aufwand nach hinten geföhnt. Wenn er mit seinem Leichenwagen herumfuhr, saß seine Frau oft neben ihm, hinten drin der Sarg samt Leiche – und ein Chihuahua, den Thomas Marberg wie das Maskottchen seines Unternehmens spazieren fuhr.

Dieser Mann, der im Herbst des Jahres 1999 wie aus dem Nichts im bayerischen Bestattergeschäft auftauchte, war den meisten schon suspekt, wenn sie ihn nur ansahen. Wenn Thomas Marberg dann auch noch den Mund aufmachte, wurde es noch schlimmer. Er sei 1953 in Algier geboren worden und als Kind eines Diplomaten in Kanada aufgewachsen, erzählte er mal der Belegschaft eines Krematoriums, während er Cappuccino trinkend auf die Verbrennung eines Kunden wartete. Außerdem habe er früher das Auto Konrad Adenauers gefahren und alle Todesopfer des Tsunami 2004 in Thailand beerdigt (was etwa 8000 gewesen wären). Und er habe eine frohe Botschaft für die Kollegen: In den kommenden Monaten werde er 5000 Leichen aus Italien ranschaffen, da werde er ihr Krematorium mal richtig auf Hochtouren bringen.

Fullscreen

Die 5000 Leichen kamen nie, und auch sonst war an den Geschichten von Thomas Marberg nichts dran. Er war nicht 1953 in Afrika zur Welt gekommen und auch kein Sohn eines Diplomaten, sondern das in Erlangen 1956 geborene Produkt einer Beziehung seiner fast noch jugendlichen Mutter mit einem amerikanischen Soldaten puerto-ricanischer Abstammung. Er hat nicht Adenauers Auto gefahren, und, was sich schon von selbst erklärt, auch nicht allein alle Tsunami-Opfer in Thailand beerdigt. Was Thomas Marberg war, war ein Betrüger, und das seit Langem.

Außergewöhnliches Talent

Marberg, geboren als Thomas Braun*, hatte als größten biografischen Erfolg seinen Hauptschulabschluss vorzuweisen. Schon mit 15 begann er, Musik zu machen und in Clubs aufzutreten, mit 17 zog er von zu Hause aus. Eine Lehre als Koch brach er nach wenigen Monaten ab. In den folgenden Jahren jobbte er als DJ und Animateur. Er schlug sich so durch, oder vielmehr log er sich durch.

"Marberg", würde später ein Gericht feststellen, "verfügt über ein außergewöhnliches Talent, andere Menschen zu beeinflussen und ihr Vertrauen zu gewinnen, ihre Schwächen zu erkennen und auszunutzen und ihr Handeln so zu steuern, wie es seinem Willen entspricht."

Dies nutzte er im Herbst 1986 erstmals auf später aktenkundige Weise. In einer Diskothek in Straubing, in der er als DJ angestellt war, lernte er eine Lehrerin kennen. Er stellte sich ihr als Arzt Dr. Braun vor und erklärte, er sei in der Diskothek nur vorübergehend tätig, um undercover zu prüfen, ob sich der Kauf des Ladens rentiere. Schnell gelang es ihm, das Vertrauen der Frau zu gewinnen, die beiden begannen eine Beziehung.

Fullscreen

Nach wenigen Wochen behauptete er, mit intimen Bildern der beiden erpresst zu werden. Er müsse 100.000 D-Mark bezahlen und brauche so viel Geld wie möglich. Die Lehrerin gab ihm 12.000. Wochen später erklärte er der Frau, er könne aus der DDR billige Uhren beziehen, diese mit hohem Gewinn weiterveräußern und damit die Kosten der Erpressungssache wieder hereinbekommen. Sie gab ihm 50.000 Mark.

So setzte sich die Beziehung ein ganzes Jahr lang fort. Er sagte, er brauche Geld – um ein Hilton-Hotel zu übernehmen, einen Anwalt und einen Detektiv zu bezahlen –, und die Lehrerin gab es ihm, insgesamt mindestens 300.000 D-Mark. Seine Methode war geboren, er wendete sie auch bei einem Steuerberater und einer Steuergehilfin an, erbeutete mit unglaublichen Geschäftsversprechen weitere 70.000 Mark. Mittlerweile hatte er sich genügend Geld erschlichen, um sich einen Rolls-Royce leisten zu können, welcher ihm wiederum helfen konnte, Eindruck bei neuen Opfern zu schinden.

Abtauchen als Strohmann

Doch 1987 war es vorbei mit dem Reichtum. Die Lehrerin hatte ihn angezeigt, er wurde verurteilt, bis 1990 saß er im Gefängnis. Anschließend machte er fast nahtlos weiter, wanderte 1994 zum zweiten Mal hinter Gitter. Drei Jahre nachdem er 1997 freigekommen war, heiratete er, was den Vorteil hatte, dass er nun den Namen seiner Frau annehmen und den seinen, den eines Betrügers, ablegen konnte. Mit dem neuen, reingewaschenen Namen "Marberg" versuchte er nun, in ehrbarere Bereiche vorzustoßen, und machte sich auf, die bayerische Bestatterbranche aufzumischen. Nur: Legale Geschäfte schienen ihm nicht zu liegen. Im April 2003 hatte er bereits zwei Institute in die Insolvenz getrieben und sich wieder auf seine alten Talente besonnen.

Er fand auch immer wieder jemanden, an dem er sie unter Beweis stellen konnte. Helmut Blume* zum Beispiel. Blume, Anfang 40, hatte über Jahre erfolgreich sein Bestattungsinstitut in Erlangen aufgebaut, hatte eine Familie gegründet, sich aber dann von seiner Frau getrennt. Nun wollte er nicht mehr nur Tote unter die Erde bringen, sondern etwas erleben, eine Weltreise unternehmen oder in die USA gehen. Er hatte große Träume und brauchte jemanden, der ihm bei deren Erfüllung half.

Jemanden wie Marberg. Der hatte sich mit Blume schon ein wenig bekannt gemacht und beschloss im Jahr 2004, die Beziehung zu vertiefen. Er lud Blume zu Reisen in Luxushotels ein, schenkte ihm nicht nur Inventar aus seinem letzten insolventen Unternehmen, sondern auch Vorsorgeverträge, die Kunden bei ihm frühzeitig für den Todesfall abgeschlossen hatten. Zu guter Letzt warf er einen besonders großen Köder aus. Er reiste mit Blume nach Zürich, holte dort aus einer Bank einen Koffer voller Geld und zeigte ihn dem beeindruckten Freund – wahrscheinlich unter Einsatz eines bewährten Tricks: Er hatte ein paar Hundert-Dollar-Scheine auf und unter mehrere Stapel aus Papiergeld gepackt und die Stapel in Plastikfolie eingeschweißt.

Was nun folgte, würde später auch Menschen, die sich professionell mit derlei Vorgängen befassen, staunen lassen: Wie kommt jemand, selbst einer, den Bekannte als "Märchenerzähler hoch zehn" bezeichnen, auf eine solche Geschichte? Und wie kann es sein, dass er auch noch einen findet, der sie ihm abnimmt?

Marberg erzählte Blume, er betreibe Geldwäsche im großen Stil, das Bestattungswesen sei nicht viel mehr als ein Hobby seiner Frau. Auch Blume könne so viel Geld besitzen, 100 Millionen Dollar aus Schwarzgeldgeschäften, er müsse dafür nur zwei Dinge tun: als Strohmann einen Vertrag bei einem Notar unterschreiben und zehn Jahre im Ausland abtauchen.

100 Millionen Dollar

Nach einigen Wochen ging Blume auf das Angebot ein. Er fuhr mit Marberg in dessen Mercedes S-Klasse (die in Wahrheit nur geliehen war) zu einem Notar nach Frankfurt, um den Vertrag für das Geldwäschegeschäft zu unterschreiben, im Gepäck ein Koffer, in dem laut Marberg eine stattliche Anzahlung lag. Blume unterzeichnete in der Kanzlei ein 40-seitiges Schriftstück. Anschließend erhielt er die Schlüssel für den Mercedes, der ihm als Dreingabe versprochen war. Doch als er zum Fahrzeug zurückging, musste er feststellen, dass nichts mehr da war – weder S-Klasse noch Geldkoffer.

Diebe!, schimpfte Marberg.

Blume gab trotz der gescheiterten Übergabe die Grundlage seiner wirtschaftlichen Existenz auf. Am 27. Juni 2005, so sagt es der Kaufvertrag, verkaufte er sein Bestattungsinstitut für 71.787,80 Euro an Marbergs Frau. Es ließen sich später keine Belege dafür finden, dass die Kaufsumme je geflossen ist. Jedenfalls schien Blume danach so mittellos zu sein, dass er seine Mutter um 5000 Euro anbetteln musste.

Und übrigens: Wäre es nicht ohnehin eine gute Idee, von der Bildfläche zu verschwinden? Marberg habe nämlich gehört, dass die Staatsanwaltschaft gegen Blume wegen sexuellen Missbrauchs ermittle, womöglich diese Sache mit der Tochter seiner Schwägerin, von der Blume ihm erzählt hatte.

Er verschwand nun wie geheißen im Untergrund. Freunden erzählte er, dass er in die USA auswandere, in Wahrheit aber lebte er in Hotels unter anderem in Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich, der Schweiz und Kroatien. Es war Marberg, der ihm die Übernachtungen zahlte – oder manchmal auch nicht, und dann blieben Rechnungen von mehreren Tausend Euro offen, und Blume musste über Nacht aus den Hotels fliehen. Seine Koffer ließ er manchmal zurück.

Seine beiden Kinder brachte ihm Marberg anfangs immer mal wieder zu den jeweiligen Aufenthaltsorten, doch irgendwann telefonierte Blume nur noch mit ihnen. Eineinhalb Jahre war er durch Europa gehetzt, als er Ende Januar 2007 wieder Kontakt zu einem befreundeten Erlanger Anwalt aufnahm. Den hatte er eingeweiht, er lebe "konspirativ". Bei einem Notar in Frankfurt habe er ein Dokument unterschrieben. Sein Kollege Marberg habe das organisiert, es gehe um Geldwäsche für einen reichen jüdischen Erben aus den USA, der sich um die Steuer drücken wolle. Als Gegenleistung erhalte Blume 100 Millionen Dollar. Was genau in dem Vertrag stand, könne er aber nicht sagen, er habe ihn nicht durchgelesen.

Großspurige Versprechen

Trotz der zweifelnden Worte des Anwalts rechnete Blume noch immer damit, dass sein Gönner ihm irgendwann die 100 Millionen Dollar zukommen lässt. Immer wieder mahnte er in den folgenden Wochen die Übergabe bei Marberg an. Immer wieder versprach der, dass es nun so weit sei. Doch unglücklicherweise schien immer alles schiefzugehen. Der Bote, den Blume an Flughäfen in Rom, Paris und Brüssel erwartete, tauchte nie auf. Wenn er zum Flughafen fuhr, schrieb Blume seinem Anwalt eine Nachricht: Endlich ist es so weit. Am nächsten Tag folgte eine weitere SMS: Hat leider wieder nicht geklappt.

Irgendwann musste die Warterei ein Ende haben.

Ein warmer Mittwochnachmittag, Anfang 2019, Axel Graemer, ein großer, weißhaariger Mann, sitzt am Tisch einer Bamberger Gaststätte. Graemer, 68, war mal so etwas wie ein Staranwalt in Bayern, er hat gewalttätige Gurus verteidigt und Mörder, er hat viele außergewöhnliche Verfahren erlebt. Der Prozess um den Bestattermord, sagt Graemer und lächelt, gehöre ganz eindeutig dazu.

An ihm nahm Graemer als Verteidiger des – neben Thomas Marberg und Helmut Blume – dritten Bestatters dieser Geschichte teil: Anton Schillinger*.

Anton Schillinger war noch vor Blume in Marbergs Leben getreten. Seine Familie hatte ein erfolgreiches Institut geführt, das er später übernahm, nur, um es dann in wenigen Jahren aufgrund zu großer Pläne, unter anderem dem Bau eines eigenen Krematoriums, in den Sand zu setzen. Er war 54 Jahre alt und hatte erhebliche Schulden, als er im Herbst 1999 den Mann kennenlernte, der ihm wie sein Retter erschien.

Ein gemeinsamer Bekannter hatte Schillinger erzählt, dass dessen Bestatterkollege Thomas Marberg gute Kontakte zu amerikanischen Banken habe und vielleicht etwas vermitteln könne. Doch Marberg machte einen anderen Vorschlag, der Schillinger wie die Lösung seiner Probleme erschien. Marberg kaufte sich unter dem Namen seiner Frau in Schillingers marodes Unternehmen ein und übernahm dessen Wohnhaus. Es war ein Handel nach der "Methode Marberg": Vertrag abschließen, das erworbene Gut in Empfang nehmen und, statt zu zahlen, großspurige Versprechen machen.

Willfährige Gefolgsmänner

Auch in Schillinger hatte Marberg einen idealen Geschäftspartner gefunden. Anton Schillinger sei "haltschwach" und "labil", stellte ein Sachverständiger später fest, zudem tendiere er zu "Größenideen". Er habe zwar grundsätzlich die Fähigkeit gehabt, sich von Marberg loszusagen. Dafür hätte er sich aber sein eigenes Scheitern eingestehen und das "Selbstbild eines potenziell erfolgreichen Menschen" aufgeben müssen.

Die Betonung lag auf "potenziell", denn vorerst war Schillinger ein Mann ohne eigenen Wohnsitz und Geld, komplett abhängig von der Gunst seines Retters Marberg, der nun in seinem ehemaligen Institut herrschte. Einmal verfolgte einer der Mitarbeiter, wie ihr neuer Chef dem alten vor dessen Augen ins Essen spuckte und ihm den Wunsch kundtat, dass er bald verrecke. Schillinger wehrte sich nicht, schließlich durfte er hin und wieder im Institut schlafen, und Marberg bezahlte ihm auch Zimmer in billigen Absteigen. Er erduldete und gehorchte. Man nannte ihn bald nur noch den "Schatten".

Marberg trieb auch dieses Institut endgültig in den Ruin. Er machte das Beste daraus. Die Vorsorgeverträge und das Inventar, die er 2004 großspurig seinem nächsten Opfer, Helmut Blume, schenkte, waren die Überbleibsel aus dem einstigen Familienbetrieb der Schillingers. Nachdem auch Blume angebissen hatte, war Marberg stolzer Besitzer seines nächsten Instituts – und er hatte nunmehr zwei Bestatter als willfährige Gefolgsmänner: der eine, sein "Schatten", der die Drecksarbeit erledigte; der andere, sein Mann im Untergrund, der artig in Deckung blieb und nicht nervte.

Allerdings hatte Marberg bereits bei früheren Betrügereien erfahren, dass selbst die Geduld der Gutgläubigsten irgendwann ein Ende findet, was ihm insgesamt acht Jahre Haft beschert hatte. Deshalb hatte er die "Methode Marberg" prophylaktisch um ein Element erweitert: Mord.

Der "Schatten" Schillinger begann im Frühjahr 2007 langsam zu quengeln. Er wolle sein verlorenes Geld zurück, und Marberg schulde ihm auch Gehalt für seine Dienstbotentätigkeit. Marberg trug daraufhin seinem anderen Gefolgsmann Blume Folgendes an: Blume solle Schillinger, der "zu gierig" geworden sei, K.-o.-Tropfen verabreichen. Den Bewusstlosen würden sie dann auf die Bahn­gleise legen, wo ein Zug das Problem abschließend lösen sollte. Blume lehnte ab, wurde aber nun von dem Gedanken geplagt, dass Marberg ähnliche Lösungsansätze auch für ihn vorgesehen haben könnte. Er vertraute sich seinem Anwalt an, und man verabredete, dass Blume sich jeden Freitag bei ihm melde. Wenn nicht, solle der Anwalt vom Schlimmsten ausgehen.

Kantholz

Blume war nun doch misstrauisch geworden. Er ließ seinen Anwaltsfreund prüfen, ob gegen ihn tatsächlich ein Ermittlungsverfahren wegen sexuellen Missbrauchs laufe, wie Marberg seinerzeit behauptet hatte. Die Antwort der Staatsanwaltschaft war eindeutig: keine Ermittlungen. Nun sagte Blume dem Anwalt, dass er sich nicht mehr länger hinhalten ließe. Er würde Marberg zur Rede stellen. Er habe keine Angst. Er wolle endlich sein Geld.

100 Millionen Dollar.

Glaubt man der Version des "Schattens" Anton Schillinger, hat sich an den Tagen um Ostern 2007 Folgendes zugetragen:

Blume verabredete sich mit Marberg zu einer Aussprache. Daraufhin sagte Marberg zu Schillinger: Mit dem Blume könne es so nicht mehr weitergehen, der "müsse weg". Er befahl Schillinger, zu diesem Zweck einen Elektroschocker zu kaufen, doch der konnte sich mit dem Einsatz eines solchen Gerätes nicht anfreunden und schlug stattdessen vor, eines der Kanthölzer zu nehmen, auf denen die Särge in die Erde gelassen wurden und von denen Dutzende im Keller des Instituts lagen. Darauf konnte man sich einigen.

Am Ostersamstag gegen 14 Uhr traf Helmut Blume begleitet von Schillinger wie verabredet im Bestattungsinstitut ein. Blume ging mit Marberg ins Büro, stritt dort fast anderthalb Stunden lang mit ihm. Während dieser Zeit verließ Schillinger den Raum immer wieder, um seine Nervosität wegzurauchen. Dann, gegen 15.20 Uhr, nickte Marberg ihm zu. Es war das vereinbarte Signal.

Schillinger nahm sich das Kantholz, das er neben die Tür des Büros gestellt hatte, und näherte sich Blume von hinten. Dann schlug er mit solcher Wucht auf dessen Kopf, dass er den Schädel des Mannes mit einem Schlag spaltete. Blume fiel zu Boden, aus seinem Kopf floss Hirnmasse, und das Problem mit Blumes Forderungen war gelöst. Auch für das Problem mit Blumes Leiche hatte Marberg eine Lösung. Man war ja schließlich Bestatter.

Die beiden hievten den Toten in einen Sarg und warteten. Am nächsten Abend kam es wie erhofft. Kundschaft rief an. In Erlangen war der Rentner Joseph Mair* tot in seiner Wohnung gefunden worden, und die Familie beauftragte Marberg mit der Beisetzung. Sie hatte die richtige Wahl getroffen: Feuerbestattung. Die dafür nötigen Dokumente, inklusive Sterbeurkunde, waren schnell besorgt.

Funktionierender Plan

Marberg kopierte die Papiere, sodass er von jedem Dokument zwei Ausfertigungen besaß. Am Dienstag nach Ostern fuhr er mit Schillinger los, im Leichenwagen zwei Särge: im einen der Rentner, im anderen Blume. Für gewöhnlich ließ Marberg seine Leichen von einem Fahrdienst zu einem Krematorium bringen, das später die Asche zurück an Marbergs Institut schickte. Diesmal fuhr er aber persönlich nach Fürstenzell bei Passau. Denn in Bayern fand vor der Verbrennung keine zweite Leichenschau statt, bei der aufgefallen wäre, dass der auf natürliche Weise verstorbene Rentner aussah wie ein Mittvierziger mit eingeschlagenem Schädel.

Marberg legte die Papiere von Joseph Mair vor und überredete die Kollegen, den Sarg sofort zu verbrennen, damit er die Asche gleich wieder persönlich mitnehmen konnte. Und so war am Mittwoch, dem 11. April 2007, von Helmut Blume nichts mehr übrig als Asche in einer Urne.

Doch noch hatten die beiden Bestatter eine Leiche übrig. Und die Bürokratie im Nacken. Die Verbrennung war dem Friedhofsamt in Bayern vom Krematorium gemeldet worden und der Urnendeckel trug eine Gravur, die die enthaltene Asche dem Rentner zuordnete. Marberg und sein Schatten mussten dafür sorgen, dass sie offiziell unter die Erde kam. Und sie mussten den echten Joseph Mair verbrennen lassen, ohne dass diese zweite Verbrennung und die zweite Urne irgendwo gemeldet wurden.

Sie brachten ihn einige Tage später zu einem Krematorium im baden-württembergischen Aalen. Dort legte Marberg ein Schriftstück mit dem Briefkopf eines Instituts namens "Blume Funeral Services" aus Honolulu vor, in dem stand, dass die Asche des Verstorbenen auf Hawaii beigesetzt werde. Der Plan ging auf. Die Urne samt Inhalt wurde ein paar Tage später vom Krematorium an Marbergs Institut nach Erlangen geschickt – ohne Meldung beim zuständigen Friedhofsamt, da Mair ja im Ausland seinen letzten Gang nehmen würde. Die Asche füllten sie um, und so wurde der Rentner Joseph Mair im ordnungsgemäßen Gefäß beigesetzt, wenngleich nicht in Honolulu, sondern in einem anonymen Grab in Erlangen, wie man es dem dortigen Friedhofsamt angekündigt hatte. Die Bestattung von Blume hatte Schillinger übernommen. Er hatte seine Asche in die Regnitz geschüttet.

Es war kurz nach Ostern 2007, die beiden Bestatter hatten den perfekten Mord begangen.

Frühjahr 2019, Hallerndorf, eine Ortschaft zwischen Erlangen und Bamberg. Rolf Richter, ein eher kleiner, grauhaariger Mann, sitzt am Wohnzimmertisch seines Hauses. Jahrzehnte hat er für die Polizei Erlangen gearbeitet, vor allem im Bereich der Schwerverbrechen. Wenn man ihn heute nach den aufregendsten Fällen seiner Laufbahn fragt, fällt ihm derselbe ein wie dem Strafverteidiger Axel Graemer: die Sache mit den Bestattern. Er hat den Fall nicht vergessen, und das nicht nur, weil er sein letzter und vieles an ihm so skurril war, sondern auch, weil die Ermittlungen nicht ganz einfach waren. Es ist ja der Albtraum für jeden Kommissar: ein Mord und keine Leiche.

Im Frühjahr 2008 war mehr als ein Jahr vergangen seit dem Tag, an dem Helmut Blume unter falschem Namen verbrannt worden war. Blumes Anwalt hatte sich zwar wie vereinbart an die Polizei gewandt, nachdem das freitägliche Lebenszeichen seines Freundes und Mandanten ausgeblieben war. Er stellte jedoch, so schildert er es heute, keine formale Vermisstenanzeige. Die Polizisten hörten sich vorsorglich in Erlangen um. Doch niemandem schien das Verschwinden des Mannes, von dem man ohnehin schon fast drei Jahre lang nur selten etwas gehört hatte, verdächtig: Er sei wohl in die USA ausgewandert, das hatte er doch angekündigt.

So ruhte die Suche, und Marberg und sein Schatten widmeten sich unbehelligt dem Beisetzungsgeschäft und ihren kleinen Betrügereien.

Entscheidender Fehler

Doch im Mai 2008 meldeten auch Blumes Kinder den Vater als vermisst. Er hatte sich im zweiten Jahr in Folge nicht zu ihren Geburtstagen gemeldet. Nun wurde Richter mit den Ermittlungen beauftragt. Sie waren von Anfang an schwierig. "Die Kinder und die Ex-Frau konnten kaum etwas über ihn sagen, weil der Kontakt schon lang eingeschlafen war", erinnert er sich heute. Er machte sich an die Arbeit. Auch er hörte die Auswanderungsgerüchte. Und er hörte, an wen Blume 2005 sein Institut verkauft hatte: an Thomas Marberg.

Der Name war Richter ein Begriff. Immer mal wieder mussten die Ermittler einen Bestatter rufen, um eine Leiche von einem Tatort abtransportieren zu lassen. An den sonderbaren Kerl mit dem offenen Hemd und dem Goldkettchen erinnerte er sich gut. Er wusste, dass Marberg wegen Betrugs eingesessen hatte. Blumes Ex-Frau erzählte ihm nun, dass Blume seit Beginn der Freundschaft mit Marberg immer sonderbarer geworden sei. Und da war noch Blumes Anwalt, der von den angeblichen Geldwäschegeschäften, dem Abtauchen und der Angst seines Freundes erzählte.

Aber Richter hatte nichts gegen Marberg in der Hand – wäre da nicht das Erlangener Betrugsdezernat gewesen, das mal wieder gegen ihn ermittelte. Dieser Verdacht war deutlich konkreter als der des Mordes. Die Kollegen ließen Marberg festnehmen – und Richter fuhr in die JVA, um ihn auch zum Verschwinden von Blume zu befragen.

Marberg stritt alles ab. Er wisse von nichts. Habe keinen Kontakt zu Blume. Der sei nach Amerika ausgewandert, weil in Deutschland gegen ihn wegen Kindesmissbrauchs ermittelt werde. "Der Mann war glatt wie ein Aal", erinnert sich Richter. Doch dann habe Marberg noch diesen einen entscheidenden Fehler begangen. Richter sei schon fast zur Tür hinaus gewesen, da habe er Marberg noch beiläufig eine Frage gestellt.

Wo er denn seine Leichen verbrennen lasse?

In Aalen und Passau.

"Das war’s", sagt Richter. "Wir wären nie darauf gekommen. Die Städte liegen viel zu weit weg von Erlangen."

Er und ein Kollege gingen in den Krematorien aus dem Raum Passau und der Aalener Region die Listen aller Verstorbenen durch, die Marberg zur Feuerbestattung gebracht hatte. Ein Name fand sich zweimal: Joseph Mair. Ein bürokratischer Fehler? Oder war da ein anderer unter dem Namen Mair verbrannt worden?

Mord im Bestattungsinstitut

Richter wusste, dass es nicht mehr als ein Indiz war. Dass er, wenn sein Verdacht stimmte, nie die Leiche finden würde. Dass er also ein Geständnis brauchte. Oder einen Zeugen, der mitbekommen hatte, was Marberg mit Blume angestellt hatte.

Er überprüfte Marbergs Mitarbeiter und stieß auf Heinz Schillinger. Auch der stand unter Verdacht, in die Betrügereien verwickelt gewesen zu sein, wegen derer Marberg in U-Haft saß. Nur war Schillinger untergetaucht. Richter ließ ihn zur Fahndung ausschreiben. Schillinger wurde in Kassel gefasst, der Kommissar holte ihn persönlich ab.

Als er Schillinger am 7. August 2008 in Erlangen gegenübersaß, merkte Richter schnell: Der ist hektisch, schwitzt, atmet unruhig. Doch zu einem Mord sagte er nichts, davon wisse er nichts, rein gar nichts. Die Vernehmung dauerte mehrere Stunden, Schillinger wirkte hilflos ohne seinen Herrn und Meister an seiner Seite, fast wie ein Kind, das ohne seine Eltern ausgesetzt worden ist.

Was ist mit Helmut Blume geschehen?

Heinz Schillinger schwieg erst, wich dann immer wieder aus. Doch plötzlich brach es aus ihm heraus: "Na gut, den haben wir erschlagen." Er war nicht mehr zu stoppen, erzählte, wie er auf Marbergs Geheiß Blume mit einem Kantholz erschlagen hatte, wie die Gehirnmasse rausfloss, wie sie ihn verbrennen ließen, seine Asche in einen Fluss warfen.

Der Prozess, der Anfang 2010 am Landgericht Nürnberg-Fürth begann, wurde zu einem Medienereignis. Schillinger wiederholte, was er der Polizei gesagt hatte, es wurde ein Video gezeigt, in dem er gemeinsam mit Richter den Mord im Bestattungsinstitut rekonstruierte: Schillinger, im kurzärmligen Hemd, geht durch die Räume, zeigt, wo er das Kantholz nahm und wo er es abstellte, wo Helmut Blume stand, als er ihn erschlug.

Lebenslänglich

Das Kantholz hatte Schillinger in den Fluss geworfen. An der Stelle, an der laut Schillinger Blut auf den Boden gelaufen war, hatten die Mörder den Teppichboden ausgewechselt. Es gab keine Tatwaffe. Keine DNA. Keine Leiche.

Was blieb, waren Schillingers Geständnis, das Motiv, das der Anwalt von Blume geliefert hatte. Und die doppelte Verbrennung des Joseph Mair.Das Gericht sah keinen Anlass, an Schillingers Schilderung der Tat zu zweifeln. Dessen Anwalt Graemer hatte ein Gutachten in Auftrag gegeben, das Schillinger Hörigkeit bescheinigte. Doch das Gericht war nicht davon überzeugt. Am 22. März 2010 verurteilte es ihn unter mildernder Berücksichtigung seines Geständnisses zu 13 Jahren Haft. Thomas Marberg bekam lebenslänglich. Bis zuletzt blieb er dabei: Er habe Blume nicht umgebracht, Blume lebe, sei lediglich ins Ausland ausgewandert, Schillinger habe sich den Mord ausgedacht, um sich an ihm zu rächen und weil es im Knast ein Bett und kostenloses Essen gibt.

Aber das war eine Geschichte, die ihm keiner glauben wollte.

*Namen wurden von der Redaktion geändert