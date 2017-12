Kerzen für die 15-Jährige aus dem rheinland-pfälzischen Kandel. Am Mittwochnachmittag stach ein 15-Jähriger Afghane in einem Drogeriemarkt mit einem Messer mehrfach auf sie ein. Die Jugendliche erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich nach Angaben der Ermittler um den ehemaligen Freund der 15-Jährigen. Der Afghane sei als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling im April 2016 nach Deutschland eingereist. Der Polizei war er bereits bekannt, sagte der Polizei-Vizepräsident Eberhard Weber am Donnerstag. "Am 15.12. des Jahres erfolgte bei der Polizeiinspektion Wörth eine Strafanzeige der Eltern des Opfers wegen Beleidigung, wegen der Verletzung höchstpersönlicher Rechte, und wegen Nötigung und Bedrohung. Der Zusammenhang ist wohl darin zu sehen, soweit wir das bisher wissen, dass die Beziehung, die Opfer und Tatverdächtiger vorher hatten, Anfang Dezember seitens des Mädchens beendet wurde und es in der Folge dann zu diesen Delikten kam. Die Polizeiinspektion Germersheim hat eine entsprechende Strafanzeige aufgenommen und bereits am 17.12. also unmittelbar nach Anzeigenaufnahme erfolgte eine fernmündliche sogenannte Gefährderansprache mit dem Tatverdächtigen. Am 18.12. eine persönliche Gefährderansprache in der Schule. Der Tatverdächtige ist dann einer Vorladung der Polizeiinspektion nicht Folge geleistet. Was dazu geführt hat, dass er am 27.12., also am Tattag, in den Vormittagsstunden von den Kollegen der Polizeiinspektion Neustadt aufgesucht wurde. Da hat ein weiteres Gespräch mit ihm stattgefunden und eine Vorladung zur Vernehmung wurde ihm da ausgehändigt. Und am Nachmittag des gleichen Tages kam es dann zu diesem Delikt." Der Haftrichter erließ am Donnerstag wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags Haftbefehl gegen den Jugendlichen. Der Afghane machte bisher von seinem Schweigerecht Gebrauch und äußerte sich nicht zu der Tat.