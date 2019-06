Im Fall des tot aufgefundenen Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke liegen weiterhin keine Erkenntnisse zum Tatvorgang oder Tatmotiv vor. Lübcke wurde in der Nacht zu Sonntag den 2. Juni gegen 00:30 von einem Angehörigen auf der Terrasse seines Hauses tot aufgefunden. Lübcke hat einen Kopfschuss erlitten, der laut Angaben der Polizei wohl aus nächster Nähe abgefeuert wurde. Das Landeskriminalamt Hessen hat für die Ermittlungen eine Sonderkommission eingerichtet. Die hessische LKA-Präsidentin Sabine Thurau betonte bei einer Pressekonferenz am Montag mehrmals: "Es gibt keine andere Phase bei einem Ermittlungsverfahren, die so entscheiden für den Ermittlungserfolg ist, wie die Phase direkt nach der Tat. Und, uns ist bewusst, dass hier ein starkes mediales Interesse da ist, das ist nachvollziehbar, aber es ist sehr wichtig, dass wir jetzt unter Geheimhaltung der Details, die schon bekannt sind, dass wir ungehindert ermitteln können." Lübcke hatte in der Vergangenheit Anfeindungen aus dem rechtsextremen Spektrum erhalten, Anlass zu Spekulationen sollte dies nicht geben, so Thurau: "Denn die Spekulationen könnten im Interesse des Ermittlungserfolgs hinderlich sein. Sie sollten also vermieden werden." Weiterhin soll in alle Richtungen ermittelt werden. Der 65-jährige Lübcke war ein langjähriges Mitglied der CDU. Parteikollegen äußerten sich bestürzt über den Vorfall. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier nannte Lübcke einen "Brückenbauer, wie er besser nicht sein könnte."